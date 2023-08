La police alerte contre une arnaque à la carte bancaire

Share this with email

Se faire aborder alors qu'on revient à son domicile après avoir fait ses courses, par un individu qui se présente comme un employé du supermarché, qui affirme qu'il y a eu une erreur à la caisse et que vous avez payé 100 euros de trop et qu'il va vous rembourser: la ficelle peut paraître grosse, et pourtant deux personnes sont tombées dans le panneau lundi, à Steinfort et Strassen.

Le faux employé, qui parlait français, a demandé aux deux clients d'insérer leur carte de crédit dans un lecteur portable, et de composer leur code PIN. Ce qui lui a permis d'acquérir des informations sur les cartes bancaires.

Des recommandations

Tout cela est rapporté par la police grand-ducale, qui ajoute que l'individu en question a également tenté de pénétrer dans les domiciles, en demandant un verre d'eau ou en proposant de porter les sacs de courses. Cela a fonctionné dans un des deux cas, et il a ainsi pu voler les cartes bancaires de la victime.

Pour contrer cette arnaque, la police rappelle donc une certain nombre de recommandations :