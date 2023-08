La police arrête un cambrioleur à Wiltz grâce à des photos prises par une caméra de surveillance

Share this with email

(jt) - La police a arrêté un cambrioleur dans la nuit de samedi à dimanche à Wiltz. L'homme s'était auparavant introduit dans un local de la rue de la Fontaine. Après avoir été informés de l'incident vers 1h50, les agents se sont immédiatement rendus sur place. Le cambrioleur avait violemment arraché le tiroir de la caisse et s'était emparé de divers objets. Il avait ensuite pris la fuite.

Dans le cadre d'une chasse à l'homme, l'auteur a pu être arrêté quelque temps plus tard avec le butin dans la Grand-Rue à Wiltz. Des photos prises par une caméra de surveillance de l'établissement ont également aidé les policiers. Le parquet a ordonné l'arrestation de l'homme. Il a déjà été présenté au juge d'instruction.

Samedi après-midi, une tentative de vol a eu lieu dans une bijouterie à Differdange. Une femme est entrée vers 16 heures dans le magasin de l'avenue de la Liberté et s'est fait montrer plusieurs chaînes et bracelets qui se trouvaient dans un rouleau de bijoux. Soudain, la prétendue cliente s'est emparée du rouleau de bijoux, qui a toutefois été retenu par la vendeuse. Une bagarre a éclaté au comptoir, au cours de laquelle des coups ont également été échangés. La vendeuse a réussi à faire tomber le rouleau de bijoux pris par la femme. Elle a ensuite poussé la femme en dehors de la boutique. La délinquante s'est ensuite enfuie sans le butin dans la rue Michel Rodange. Les recherches menées dans les environs sont restées vaines.

Plusieurs cambriolages ont été signalés à la police au cours du week-end. A Hagen, des cambrioleurs ont pénétré vendredi après-midi dans une maison de la rue Principale après avoir ouvert une fenêtre au rez-de-chaussée. Auparavant, les malfaiteurs avaient tenté sans succès d'accéder à la terrasse. La maison a été fouillée et des objets de valeur ont été dérobés.

A Esch/Alzette, une voisine a remarqué que la porte d'entrée d'un appartement du boulevard Hubert Clément avait été forcée. A l'intérieur de l'appartement, tout était saccagé. Des objets de valeur ont été dérobés. Les habitants se trouvaient en vacances au moment des faits.

À Sanem, des cambrioleurs ont ouvert une fenêtre coulissante d'une maison de la rue d'Esch samedi soir entre 18h et 1h40 et sont entrés. A l'intérieur, tout a été fouillé et divers objets ont été dérobés.