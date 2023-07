La police emmène une fille de 13 ans en prison à Schrassig

La loi française fait polémique

Permis de conduire dès 17 ans: est-ce bien raisonnable?

En France, à partir de l'année prochaine, les jeunes pourront conduire dès l'âge de 17 ans et sans être accompagnés. Paul Hammelmann, président de Sécurité Routière Luxembourg et Sam Hau, de l'association des moniteurs d'auto-école, s'expriment sur le manque de sens des responsabilités et de la conduite transfrontalière.