La police grand-ducale déjà très sollicitée en ce début de week-end

La période estivale est loin de signer une quelconque accalmie pour les forces de l’ordre.

Ainsi, la police a été informée vendredi après-midi du vol d'un sac à dos et de son contenu à un arrêt de bus à Esch-sur-Sûre. Lors d'un autre vol à Luxembourg-Ville, un portefeuille et un téléphone portable ont été dérobés dans un sac à dos.

À Rosport, un vélo de course enchaîné à un lampadaire a été dérobé la nuit dernière, des inconnus ayant détruit l'antivol. Un autre plaignant a signalé que le ou les auteurs inconnus avaient également volé 3 cannes à pêche qui se trouvaient près d'une caravane.

Tôt ce samedi, un inconnu s'est rendu dans un établissement de Bonnevoie et, dans un moment d'inattention, a subtilisé le téléphone portable d'une serveuse sur le comptoir. Un procès-verbal a donc été dressé.

Bagarre et insultes à l’encontre d’agents et de secouristes

Peu après 19 heures vendredi, la police a par ailleurs été informée d'une bagarre dans un établissement du quartier de la gare de la capitale. Sur place, les agents de police n'ont pas trouvé d'auteurs, mais une personne blessée à proximité du lieu-dit.

L'homme, en état d’ivresse, s'est montré extrêmement peu coopératif, aurait insulté les policiers et les secouristes et se serait débattu. Même pendant le trajet en ambulance et à l'hôpital, l'individu n'a pas voulu se calmer et aurait fini par proférer des menaces de mort.

Après avoir reçu des soins médicaux et avoir été déclaré apte à la détention par un médecin, il a été placé en détention provisoire. Un procès-verbal a été rédigé à l'attention du parquet concernant la rixe, les insultes envers les fonctionnaires et les menaces de mort.

Enfin, peu après minuit, des policiers qui patrouillaient sur le Salzhof sont tombés sur un véhicule qui roulait à vive allure sur la route d'Esch. Lors du contrôle du véhicule, un alcootest est venu confirmer des soupçons d’ébriété. Le permis de conduire du conducteur a été retiré et un procès-verbal établi.