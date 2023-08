La police lance un avis de recherche pour retrouver un homme de 68 ans

Share this with email

Qui a vu Manuel Antonio Loureiro Machado Riberiro? Cet homme de 68 ans a été vu pour la dernière fois dimanche vers 16h dans la région d'Esch-sur-Alzette.

Le sexagénaire est de stature corpulente, mesure environ 1,60 mètre, a des cheveux blancs courts et une barbe blanche rasée, décrit la police dans son avis de recherche. Il parle portugais et français.



Au moment de sa disparition, il portait un blouson gris/marron de marque Mercedes, un jean bleu clair, une casquette blanche et des lunettes.



Toute information sur la personne disparue et sur sa localisation doit être transmise au commissariat d'Esch/Alzette par téléphone : (+352) 244501000 ou par email : Police.ESCH@police.etat.lu.