La première classe payante des trains CFL toujours aussi prisée

Depuis le 1er mars 2020, les transports en commun sont gratuits au Luxembourg, excepté les voyages en première classe dans les trains du réseau CFL. Selon la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en 2022, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont ainsi payé un billet ou un abonnement pour utiliser cet espace plus confortable.

D'un point de vue plus théorique: il existe deux tickets dits de «1ère classe». Le premier, dit de «courte durée», est vendu au prix de 3 euros et permet de voyager sur l'ensemble du réseau pour une durée de deux heures. Le second, dit de «longue durée» est quant à lui facturé 6 euros, mais permet de voyager sur l'ensemble du réseau jusqu'au lendemain, à 4h du matin. Un tarif plus qu'honnête, auquel il faut ajouter 1 euro lorsque le billet est acheté dans le train, et à condition de prévenir préalablement l'accompagnateur. Auquel cas l'usager s'expose à une amende de 150 euros.

Bon nombre de billets achetés dans les trains

Par ailleurs, en 2022, sur 19.436 billets «courte durée» vendus, 3.789 l'ont été dans les trains, ce qui correspond à 19,49%. En ce qui concerne les billets «longue durée», sur 7.459 billets vendus, 491 l'ont été dans les trains, cela correspond donc à 6,58%.

De quoi prouver toute l'importance d'offrir un service de paiement à bord. D'ailleurs, entre janvier et mai 2023, les CFL ont observé une forte augmentation des ventes de billets première classe de plus de 56,76% pour les billets courte et longue durée confondus.

Pas de modèle belge ou allemand prévu

Et que les usagers se rassurent, il n'est, pour le moment, pas prévu d'abolir le paiement en espèces lors de l’achat de billets auprès de l’accompagnateur de trains. Rappelons que la Deutsche Bahn a supprimé cette possibilité début 2022 tandis qu'en Belgique, l'achat reste possible mais uniquement par carte bancaire depuis le 1er mai dernier. Une décision qui avait d'ailleurs fait couler pas mal d'encre, en particulier dans le Luxembourg belge.

En réponse à une question parlementaire de Chantal Gary (déi Gréng), le ministre de la Mobilité François Bausch a même avoué que les CFL envisagent à l’avenir de mettre à disposition de la clientèle le paiement par carte. «Le Service Activité Voyageurs Trains a lancé un projet visant à moderniser l’outil de vente et de contrôle des accompagnateurs de trains afin d’inclure le paiement par carte de crédit ou de débit», a-t-il expliqué.