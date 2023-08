La première salle IMAX du Luxembourg accueillera les cinéphiles début octobre

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

C'est une nouvelle qui a réjoui plus d'un cinéphile luxembourgeois: le Grand-Duché disposera tout bientôt de sa première salle dotée de la technologie IMAX. L'annonce a été confirmée jeudi, lors de la publication des résultats financiers pour le premier semestre 2023.

Lire aussi :

Kinepolis va ouvrir une première salle IMAX au Luxembourg

Kinepolis Luxembourg communique un peu plus longuement ce vendredi sur cette nouvelle technologie qui promet une expérience totalement immersive et qui permettra de transporter «les spectateurs au cœur de l'action».

Ouverture prévue «aux alentours du 6 octobre»

Si aucune date n'avait encore été avancée, on sait désormais que les premiers films au format IMAX seront projetés «aux alentours du 6 octobre». Les travaux pour aménager la salle 1 ont débuté ce vendredi.

Le cinéma sera doté de la technologie IMAX avec Laser, un système de projection laser 4K et de son multicanal de nouvelle génération. Le système a été développé «pour offrir des images claires et réalistes et un son de précision pour une expérience cinématographique sans précédent».

Lire aussi :

Kinepolis fait revivre des chefs-d’œuvre du cinéma sur grand écran

Les films seront remastérisés numériquement spécialement pour le nouveau système avec la technologie propriétaire IMAX DMR® (Digital Re-mastering). «Le processus améliore l'image image par image et remixe la bande sonore pour transporter les spectateurs au-delà de leur siège et dans l'univers du film», décrit Kinepolis dans un communiqué.

«Les cinéphiles attendent de plus en plus des expériences cinématographiques plus complètes, plus intenses, et nous savons par nos clients en Belgique - où nous disposons d'une salle IMAX à Bruxelles et à Anvers - que l'IMAX répond à ces attentes à tous points de vue», a commenté Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group.