La présélection de l'Eurovision du candidat luxembourgeois fixée au 3 juillet

Le Luxembourg s'apprête à faire son grand retour dans le concours de l'Eurovision après 30 ans d'absence. Quel artiste défendra les couleurs grand-ducales en mai 2024 en Suède?

Cette décision reviendra au groupe RTL qui se dit dans un communiqué «ravi d'annoncer qu'ils prendront la responsabilité de sélectionner le candidat ou le groupe» qui partira en Suède.

RTL explique que les procédures de présélection seront lancées le lundi 3 juillet. Tous les détails concernant les inscriptions et le recrutement des candidats et des auteurs-compositeurs seront communiqués sur le site eurovision.lu

«On a de super talents au Luxembourg, on n'a pas de honte à avoir. Xavier Bettel Premier ministre

Pour rappel, le gouvernement avait annoncé le 12 mai dernier le retour du Luxembourg «au plus important concours musical jamais organisé». Au cours de ses 37 participations de 1956 à 1993, le Grand-Duché a remporté cinq fois le concours (1961,1965, 1972, 1973 et 1983). En 1965, le Luxembourg avait été représenté par la chanteuse France Gall avec la chanson Poupée de cire, poupée de son.

Dans un entretien diffusé sur TV5Monde le 10 juin dernier, Xavier Bettel expliquait qu'avec la participation de l'Ukraine à l'Eurovision et sa victoire l'année dernière, il ne pouvait pas s'imaginer que le Luxembourg ne se rende pas à Kiev si la guerre avait pris fin: «Ne pas être présent, je pense que ça aurait été une erreur, c'est quand même une fête européenne. Deuxièmement, on a de super talents au Luxembourg, on n'a pas de honte à avoir».

«Ils espèrent tous qu'on ne gagne pas, mais ce n'est pas une raison pour envoyer un navet, il faut quand même envoyer quelqu'un dont on pourra être fier», a souri le ministre des Médias.

«Je suis convaincu qu'on trouvera un bon candidat et si on gagne, il faudra qu'on regarde. Mais le but est surtout de participer, ce sont un peu les Jeux olympiques de la chanson» Au cours de l'interview, le Premier ministre a également confié que son époux était «fan de l'Eurovision»