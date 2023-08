La présence d'un loup est clairement établie dans la région de Lieler

Share this with email

Il y a environ deux semaines, un mouton a été tué par un prédateur dans un pâturage de la région de Lieler (section de la commune de Clervaux). Sur la base du rapport des experts de l'Administration de la nature et des forêts, la présence d'un loup n'a pas pu être attester formellement dans un premier temps. Afin d'effectuer des analyses génétiques, des échantillons ont été prélevés sur le mouton attaqué, au niveau des morsures dont il a été victime. Ces échantillons ont été analysés à l'institut allemand Senckenberg de Gelnhausen.

Un loup d'Europe centrale

Cette analyse vient de livrer son verdict: l'animal est clairement un loup. Il s'agirait même d'un loup de la population d'Europe centrale, dont le foyer s'étend de la Vistule, au centre de la Pologne, jusqu'à la Basse-Saxe. Des animaux issus de cette population ont déjà été identifiés en Belgique, aux Pays-Bas et en Rhénanie-Palatinat.

Les animaux observés en 2020 à Niederanven et en 2023 à Troine provenaient également de cette population. L'analyse du sexe et du génotype n'ayant donné aucun résultat, on ne sait pas de quel individu il s'agit précisément. Cette attaque dans la région de Lieler est la deuxième preuve confirmée de la présence du loup au Luxembourg en 2023.

Par ailleurs, un autre échantillon, prélevé il y a quelques semaines sur un mouton tué dans la région de Hoffelt, provenait d'un chien domestique. Les chiens domestiques s'attaquent, eux aussi, régulièrement aux moutons.

La population est toujours invitée à transmettre immédiatement toute information concernant la présence éventuelle de loups, à des fins de monitoring, à l'Administration de la nature et des forêts, à l'adresse e-mail: wolf@anf.etat.lu.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.