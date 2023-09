La présidente du CSV International démissionne et accuse le parti d'exclure les étrangers

Share this with email

«J'ai décidé de démissionner de toutes mes fonctions au sein du parti.» C'est par ces mots que débute la lettre incisive qui met un terme à la collaboration de Clara Moraru avec le CSV débutée il y a plus de 15 ans. La dirigeante quitte également ses fonctions de secrétaire générale adjointe du parti chrétien-social, le premier du pays en termes d'adhérents, de mandats communaux ou d'élus à la Chambre. «Malgré le travail de pionnier du CSV International (CSI) au cours des 15 dernières années, je suis déçue que le parti continue à me traiter comme une Cendrillon», peut-on lire dans la lettre, à laquelle nos confrères de Contacto ont eu accès.

«J'ai le sentiment de ne pas avoir réussi à réaliser mon rêve de changement en interne en faveur d'une véritable intégration et inclusion des non-Luxembourgeois et des nouveaux Luxembourgeois au sein du parti, ainsi qu'à valoriser la diversité de nos membres», ajoute-t-elle. Elle donne l'exemple suivant: «Aucun des trois candidats du CSI n'a été retenu pour les élections législatives.»

«Comme pour les élections locales, des personnes extérieures au parti ont été préférées à nos membres, ce qui est un affront à l'organisation que je préside. Je présente donc ma démission», explique-t-elle dans ce courrier adressé à la direction du CSV.

Claude Wiseler nie les accusations

Claude Wiseler réfute les accusations portées contre le parti. © PHOTO: Chris Karaba/Luxemburger Wort

En réponse, Claude Wiseler, président du CSV, nie ces accusations. «Nous n'excluons pas les étrangers. Nous avons beaucoup de candidats étrangers ou binationaux, il suffit de regarder les noms sur nos listes», a réagi Claude Wiseler auprès de Contacto.

Le coprésident du parti ne manque pas de saluer «le bon travail» que Clara Moraru a effectué pour le CSV, soulignant que cette démission est «sa décision personnelle». Quant au processus de sélection des candidats, M. Wiseler précise que «les listes ont été établies en tenant compte des candidats qui permettront de remporter au mieux les élections tout en considérant les résultats des élections précédentes».

«CSV international mérite plus de considération»

Dans sa missive, Clara Moraru dresse une longue liste d'accusations, soulignant qu'à l'occasion de son 15e anniversaire, CSV International, qui compte plus d'un millier de membres, «mérite plus de considération au sein du parti». «Elle devrait se traduire par le soutien et la promotion de nos candidats, sur la base de leurs résultats électoraux actuels, mais aussi par un investissement dans l'avenir», peut-on lire.

Par exemple, les candidats d'origine étrangère sur les listes auraient «une symbolique particulière si l'on considère que deux tiers de la population du pays ne sont pas nés ou n'ont pas grandi ici et qu'un tiers a acquis la nationalité luxembourgeoise au cours des 20 dernières années, tous contribuant activement à la réussite du Luxembourg», relate Clara Moraru.

«L'intégration et l'inclusion des non-Luxembourgeois et des nouveaux arrivants dans la politique sont essentielles pour le succès du CSV», souligne celle qui se fait la porte-parole politique des migrants au Luxembourg. Mais alors que «CSV International contribue depuis 15 ans au rayonnement du CSV dans les différentes communautés internationales, le manque de soutien et de considération se fait sentir non seulement au niveau du parti, mais aussi au niveau de certaines sections locales où le leadership toxique est autorisé et encouragé», insiste-t-elle.

«Traitée comme une candidate de seconde zone»

«Le président (de la section de Luxembourg-Ville) m'a traitée comme une candidate de seconde zone, ne répondant pas la plupart du temps lorsque je le saluais (ainsi que son épouse), disant aux autres candidats qu'il ne voulait pas de moi sur sa liste, ignorant mes messages ou ne mentionnant jamais CSV International, même dans les débats électoraux destinés à la communauté internationale – une véritable aversion pour moi et pour l'organisation que je préside. C'est incompréhensible pour nos membres et pour le comité, puisque le CSI travaille dur pour promouvoir un CSV ouvert aux étrangers et valorisant la diversité de nos membres», écrit-elle.

La désormais ancienne dirigeante du CSV, Clara Moraru, pointe l'exemple de Luxembourg-Ville, «la section locale de la commune, où plus de 74% de la population n'est pas luxembourgeoise». Bien qu'elle recrute de nombreux membres qui vivent dans la capitale, «depuis six ans, cette section locale n'a proposé aucun événement à ses membres», écrit-elle. De plus, «son président a privilégié la candidature de personnes qui ne sont pas membres du CSV, plutôt que de faire appel à nos nombreux membres du CSI qui sont actifs sur le terrain», souligne Clara Moraru.

Elle critique également «le double standard du CSV», qui fait qu'«aucun de nos trois candidats n'a été considéré comme un investissement pour l'avenir du parti».

Un dépliant rédigé qu'en luxembourgeois

Et il y a bien d'autres éléments qui suscitent le mécontentement au sein de CSV International, «dont j'ai régulièrement fait part à vous-même et au comité national du parti», dit-elle dans sa lettre de démission adressée à Claude Wiseler.

Par exemple, «malgré vos encouragements, ces dernières années, dont je vous remercie, le dernier dépliant de la "SummertFest" a été rédigé uniquement en luxembourgeois, sans même un QR code avec un lien vers une version anglaise ou française».

La lettre se termine en disant qu'«il m'est impossible de continuer à défendre le CSV alors que les promesses du parti concernant la CSI ne sont pas tenues».

Mais la dirigeante exprimait son mécontentement sur les médias sociaux depuis longtemps. Ainsi, le 8 août, après une rencontre avec son mentor, la dirigeante historique du CSV Erna Hennicot-Schoepges, elle a posté sur Facebook : «La crédibilité, c'est comme la virginité, on ne la perd qu'une fois.»

Ou encore dans un post publié le 8 juillet: «un nouveau chapitre est en train de s'écrire : la politique pour tous». C'est le nouveau projet de Clara Moraru, déjà présent sur les réseaux sociaux. «La politique pour tous» vise à promouvoir et à soutenir les valeurs démocratiques, à encourager la participation politique des jeunes en particulier, ainsi que de la population en général, et à former et soutenir les citoyens qui souhaitent s'impliquer dans la vie politique du pays.»

Adaptation: Christophe Lemaire