La presse belge vante les mérites du Mullerthal Trail

«Un petit paradis naturel où se succèdent les forêts, cascades, cours d’eau, grottes et surtout d’impressionnantes formations rocheuses». So Soir, le magazine lifestyle du quotidien Le Soir ne tarit pas d'éloges concernant le Mullerthal Trail traversant la «Petite Suisse luxembourgeoise».

Le média belge ne manque pas de rappeler que le Mullerthal Trail a obtenu le label « Leading Quality Trails - Best of Europe». L'été dernier, la région des Ardennes, dans le nord du Grand-Duché, a également reçu cette distinction élogieuse. «Extrêmement bien balisé, le Mullerthal Trail passe par des points de vue et des sites culturels et naturels», mettent en avant nos confrères du plat pays. Ces derniers considèrent que «la région offre tout un réseau de promenades plus courtes et plus accessibles, où vous en prendrez également plein la vue!» So Soir parle même d'un parcours de 112 kilomètres «à travers des paysages féeriques».

Notons qu'une balade gourmande peut se faire au Mullerthal avec des paniers pique-nique remplis de délicieux produits locaux comme nous vous l'indiquions récemment dans notre série d'été «Une activité familiale pour moins de 100 euros». L'été dernier, la rédaction vous proposait une balade dans le même coin pour découvrir la «vallée du Moulin».

«Le Grand-Duché de Luxembourg est une destination propice pour un séjour en mode "nature"», écrit le média belge en suggérant cette idée de sortie. Ce n'est pas la première fois que le Luxembourg attire l'attention des médias étrangers. C'est notamment le cas de la chaîne américaine CNN. Celle-ci a classé le château de Vianden parmi les plus beaux châteaux du monde.