La qualité des services pour personnes âgées encadrée dans une nouvelle loi

Dans cette dernière semaine marathon à la Chambre avec plusieurs projets de loi à l'ordre du jour, les députés se sont penchés ce jeudi 20 juillet sur celle portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Celle-ci a été adoptée par les parlementaires avec 58 voix favorables (et 2 abstentions).

Que dit cette loi?

«Cette loi met la personne âgée au centre de toutes les attentions. Elle met l’accent sur la qualité et la transparence des services et des prestations dont peuvent bénéficier les personnes âgées, et ce dans un souci de respect, de dignité et dans l'intérêt de ces personnes», a souligné le ministre de la Famille et de l’Intégration, Max Hahn (DP), lors de son discours.

La nouvelle loi organise l’action des organismes gestionnaires intervenant dans les domaines du vieillissement actif, du maintien à domicile et du long séjour en structures d’hébergement pour personnes âgées. Elle prévoit également de clarifier les spécifications en matière d'infrastructure et d'adapter la dotation en personnel afin de garantir une présence suffisante de personnel qualifié pour assurer un encadrement de qualité des résidents.

Concernant ces structures d'hébergement, tous les trois ans une évaluation devra être réalisée par des agents désignés par le ministre de la Famille. L'accent de la loi est, en effet, mis sur la transparence. Un registre sera ainsi créé, afin que les différents établissements y publient les services et prestations proposés.

Un organe consultatif est également créé, à savoir le Conseil supérieur des personnes âgées (CSPA). Celui-ci est chargé de conseiller le ministre et d’examiner les problèmes se rapportant aux personnes âgées et de faire des propositions d’amélioration. Une Commission permanente pour le secteur des personnes âgées voit également le jour réunissant tous les acteurs clé du secteur.