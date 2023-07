La reconstitution du meurtre de Diana a eu lieu ce jeudi à Diekirch

Share this with email

Près d'un an s'est écoulé depuis la mort de Diana Santos, une Portugaise de 40 ans qui vivait au Luxembourg. Son corps démembré et décapité a été retrouvé le 19 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin, à la frontière française. Des membres seront retrouvés, par la suite, en Allemagne , non loin de la frontière luxembourgeoise.

Depuis, l'affaire est instruite par le Parquet de Diekirch. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said B., un Marocain de 48 ans, a été arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise et se trouve en détention provisoire à la prison de Schrassig. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et est considéré comme le principal suspect du crime. Saïd est l'oncle du mari présumé de Diana, Gibran, qui se serait également trouvé à leur domicile de Diekirch le jour où le meurtre a été commis, le 18 septembre. Les autorités ne confirment pas s'il est considéré comme un suspect et s'il est recherché.

Descente sur les lieux

Ce jeudi, on apprend que la reconstitution du meurtre de Diana a eu lieu à Diekirch. Dans un communiqué, l'administration judiciaire informe que le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, en présence de l'inculpé (Said B.), de son conseil et du procureur d’Etat de Diekirch ont effectué une descente sur les lieux du crime.«Celle-ci a eu pour but d’avoir une meilleure compréhension de l’ensemble du dossier et de contribuer à la manifestation de la vérité», explique l'administration judiciaire.

Des enquêteurs de la police judiciaire, un médecin légiste et des membres de la police technique ont assisté aux opérations sur place. «L’enquête de la police judiciaire sous la direction du juge d’instruction se poursuit».

Pour rappel, Diana aurait épousé Gibran le 14 juillet à Ettelbruck. Il s'agissait d'un mariage arrangé, en échange d'une importante somme d'argent, afin que l'homme, âgé de 35 à 40 ans, obtienne des documents de séjour dans le pays.

Diana, mère de famille, avait 40 ans et était originaire du Portugal. Elle avait traversé la France et la Belgique, avant d'arriver au Luxembourg. Elle avait toujours travaillé comme serveuse ou dans le secteur de la restauration.

Hasard du calendrier, nos confrères de Contacto donnaient la parole au père de Diana pas plus tard que ce jeudi matin. Ce dernier explique, en critiquant les autorités, qu'il n'a plus été contacté par les autorités luxembourgeoises depuis novembre de l'année dernière. La dernière fois, il a parlé à un agent portugais qui lui a seulement indiqué que l'enquête était toujours en cours et qu'il ne pouvait pas donner plus d'informations.