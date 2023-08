La rentrée 2023 devrait coûter (encore) plus cher

Share this with email

Chaque année, tandis que le balai des caddies s'amorce dans les rayons des fournitures scolaires, une même crainte revient. La facture de la rentrée risque de s'avérer plus salée. En effet, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,75% en juillet 2023 par rapport à juillet 2022, selon le Statec. C'est toutefois nettement moins que le taux de variation de 6,76% enregistré entre 2021 et 2022, pour la même période.

Or, le ralentissement de l'inflation est en partie lié à la baisse des prix de l'énergie. Ainsi, la crainte des ménages se trouve bel et bien fondée, leur budget pour la rentrée n'échappera pas à l'inflation. Mais, dans quelle mesure vont-ils payer plus cher, et sur quels articles ?

Cahiers, stylos, feutres, sac à dos, vêtements... Beaucoup d'articles sont à renouveler pour la nouvelle année scolaire. Toutefois, il n'existe pas au Luxembourg d'étude annuelle qui traite précisément des prix de chacune de ces fournitures scolaires. D'autant que les listes de rentrée varie d'un niveau à l'autre, d'un établissement à l'autre et même selon les besoins de chaque famille.

Le suivi mensuel des prix à la consommation effectué par le Statec comprend tout de même plusieurs catégories intéressantes. Nous pouvons notamment constater des augmentations de 4,2% sur les vêtements enfants et de 3,5% sur la papeterie. Le plus impressionnant reste la hausse de près de 11% de l'indice des prix des calculatrices.

Mais, que cela signifie-t-il concrètement, en euros, sur votre ticket de caisse ? Nous avons fait le test en magasin, en nous fondant sur la comparaison que nous avions réalisée l'année dernière, à la même époque, sur les prix des fournitures scolaires au Grand-Duché et de l'autre côté des frontières belge et française. Le choix de la rédaction s'était ainsi porté sur une dizaine de produits nécessaires à un écolier de huit ans (cycle 3 au Luxembourg, CE2 en France et 3ᵉ primaire en Belgique). Il s'agissait de produits identiques, repérés dans une même enseigne présente près de la frontière, dans les trois pays. Nous sommes donc retournés dans ce supermarché pour constater le prix de ces mêmes produits, à un an d'intervalle. En rayon, nous avons pu retrouver douze d'entre eux, dont vous pouvez voir les prix dans le tableau ci-dessous.

Sur notre panier de produits, seuls l'ardoise et le surligneur voient leur prix baisser par rapport à août 2022 et celui du classeur stagne. Le prix des autres fournitures est en augmentation, entre dix centimes pour les gommes et jusqu'à plus de quatre euros pour un stylo bleu effaçable. Le coût total de ces courses d'une dizaine d'articles pour un enfant en enseignement fondamental reviendrait ainsi à presque 41 euros, contre environ 33 euros il y a un an. Au Luxembourg, notre panier s'alourdit donc de 8 euros. À noter, le tableau ne prend pas en compte les éventuelles promotions. Dans les faits, le stylo bleu Pilot était, par exemple, affiché en promotion à 6,99 euros lorsque nous avons fait le relevé, début août.

De plus, il faut ajouter à ce budget d'environ 40 euros, l'achat éventuel d'un cartable, d'une trousse ou d'un cahier de texte, qui, selon les modèles et les marques, peuvent nettement alourdir la note. Et, pour une rentrée dans l'enseignement secondaire, se rajoutent aussi une ribambelle de cahiers et classeurs spécifiques pour chaque cours, une calculatrice ou encore du matériel de géométrie.

Passer les frontières pour économiser ?

De l'autre côté des frontières, les prix français semblent tout de même rester plus avantageux qu'au Luxembourg, avec un panier total s'élevant à environ 28 euros. En Belgique, en revanche, la facture est similaire au Grand-Duché, avec un budget d'environ 40 euros. Mais, aller faire ses courses dans l'un des deux pays ne permettra pas d'échapper à l'inflation. Du côté de la Lorraine, le panier total a augmenté de 4,13 euros, tandis qu'il est en hausse de 5,78 euros dans la province de Luxembourg.

Il faut toutefois rappeler que des aides existent pour alléger l'impact de la rentrée scolaire sur le budget des ménages, dans les trois pays. Au Luxembourg, l'allocation est fixée à 115 euros par enfant à partir de 6 ans et 235 euros à partir de 12 ans. Il est conseillé aux travailleurs frontaliers de se renseigner, car ils peuvent également toucher tout ou partie de cette aide, selon ce qu'ils perçoivent déjà dans leur pays de résidence. Côté français, l'allocation est versée sous conditions de revenus pour les enfants de 6 à 18 ans. Elle s'élève entre 398,09 et 434,60 euros selon l'âge de l'enfant. Enfin, en Belgique, la prime de rentrée varie selon différents critères et l'âge de l'enfant, entre 23,43 et 137,29 euros.

Autre avantage de taille pour les élèves luxembourgeois, les cantines et activités périscolaires en maisons relais sont devenues gratuites depuis la rentrée 2022. Un second coup de pouce important pour les familles, après l'instauration de la gratuité des manuels scolaires depuis l'année 2018-2019.