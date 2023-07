La répartition des postes au sein du Collège échevinal est connue

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Jeudi matin, le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg a prêté serment. La répartition des postes est désormais connue. Quelques changements ont eu lieu.

Lire aussi :La capitale a un nouveau conseil échevinal

Avec Corinne Cahen (DP) et Paul Galles (CSV), deux nouveaux membres font leur entrée dans le collège. L'ancienne ministre de la Famille reprend, pour les six prochaines années, le portefeuille des affaires sociales, qui était jusqu'à présent entre les mains de Maurice Bauer (CSV). S'y ajoutent le logement, la politique d'intégration et les seniors. Paul Galles reprend les délégations de Colette Mart (DP), qui n'a pas réussi à se maintenir au Collège échevinal. Il s'agit de l'éducation, des crèches et des foyers scolaires.

De même, Laurent Mosar, cinquième élu sur la liste du CSV, ne fait plus partie du Collège échevinal. Le portefeuille des finances, qui était entre ses mains, revient à Maurice Bauer, qui obtient également le commerce et le tourisme, et l'égalité des chances et la jeunesse.

Serge Wilmes prend en charge le climat et l'environnement

Simone Beissel (DP) conserve ses délégations des infrastructures et nouvelles constructions ainsi que le sport et les loisirs. Patrick Goldschmidt (DP) sera responsable de la mobilité et des fêtes et marchés durant ce mandat. En outre, le deuxième élu de la liste DP dans la capitale obtient la numérisation, l'hygiène, la topographie et la gestion des biens immobiliers.

Lydie Polfer (DP) continuera évidemment d'occuper le poste de bourgmestre. Elle va toujours s'occuper de la communication, de la culture, du développement urbain, de la sécurité et de l'administration. Son premier échevin Serge Wilmes (CSV) a désormais en charge le climat et l'environnement. Il conserve l'architecture, s'occupera du développement urbain avec Lydie Polfer et est également responsable des espaces publics.