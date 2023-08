La richesse a reculé partout en 2022 y compris au Luxembourg

Share this with email

Une première depuis 2008. Le dernier Global Wealth Report publiés par Credit Suisse et UBS fait état d'un recul généralisé de la richesse mondiale. Ce rapport dresse l’état de la fortune et du patrimoine des personnes privées dans le monde entier. En 2022, la fortune privée nette a chuté de 11.300 milliards de dollars tandis que la richesse par adulte a baissé de 3,6%, pour atteindre 84.718 dollars par adulte. L'étude montre que la perte de richesse mondiale s’est fortement concentrée dans les régions plus riches telles que l’Amérique du Nord et l’Europe.

«Une grande partie de cette baisse provient de l’appréciation du dollar américain par rapport à de nombreuses autres monnaies. Les placements financiers ont le plus contribué à la baisse de la fortune en 2022, tandis que les placements non financiers (principalement immobiliers) ont résisté, malgré la hausse rapide des taux d’intérêt», souligne un des auteurs de l'étude.

La richesse par adulte a diminué de 2,8%

Le Luxembourg n'est pas épargné par cette tendance mondiale, puisque la richesse par adulte a baissé de 2,8% par rapport à 2021. Avec 585.950 dollars, elle reste cependant l'une des plus élevées, derrière la Suisse.

La richesse médiane pour 2022 par adulte était quant à elle de 347.508 dollars. Ce qui en fait la plus élevée au niveau mondial, même si, pour cette analyse, les auteurs de l'étude ont placé les voisins belges sur la première marche du podium, le Luxembourg ne faisant pas partie des pays retenus pour une analyse plus poussée. En comparaison, en Europe, la richesse brute par adulte est de 202.163 dollars.

La Belgique en tête du classement

Comment expliquer la place de la Belgique dans ce classement? «Quand on se base sur la richesse, c’est d’abord et avant tout une image du passé qui ressort. On avait beaucoup d’argent et on en économisait beaucoup, c’est pour ça qu’aujourd’hui, en 2023, la Belgique est en tête de certains classements en matière de richesse. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de créer, aujourd’hui, beaucoup de richesse», analyse Etienne de Callataÿ, professeur d’économie à l’UNamur, dans les colonnes du quotidien belge Le Soir.

Pays Richesse médiane par adulte (en dollars) Belgique 249.940 Australie 274.450 Hong Kong 202.410 Nouvelle-Zélande 193.060 Danemark 186.040 Suisse 167.350 Royaume-Uni 151.820 Norvège 143.890 Canada 137.630 France 133.140

Le nombre de millionnaires en baisse

L'étude s'attarde également sur la proportion de personnes qu'on peut qualifier de riches, à savoir ayant une fortune dépassant le million de dollars. Selon le rapport, 15,7% de la population adulte au Luxembourg aurait une fortune dépassant le million d'euros, contre 3,9% en Allemagne, 5,6% en France et 5,9% en Belgique. Selon une étude réalisée par Capgemini et publiée en juin, il y avait 45.800 millionnaires au Luxembourg l'an dernier. Ce chiffre est en baisse, tout comme la fortune détenue par ces personnes riches, qui accuse un recule de 1,6%. La fortune moyenne du millionnaire luxembourgeois est de 2,95 millions de dollars.

Sur le marché mondial, les Etats-Unis figurent en tête des pertes de richesse les plus importantes, suivis du Japon, de la Chine, du Canada et de l'Australie. A l'opposé, la Russie, le Mexique, l'Inde et le Brésil ont enregistré les augmentations de richesse les plus fortes.

Des perspectives plus favorables

L'étude souligne également que «parallèlement à la baisse de la richesse globale, les inégalités globales de richesse ont également chuté en 2022, la part de la richesse des 1% les plus riches du monde chutant à 44,5%». Par ailleurs, «la richesse médiane mondiale, sans doute un indicateur plus significatif de la situation d’une personne type, a en fait augmenté de 3% en 2022, contrairement à la baisse de 3,6% de la richesse par adulte».

Les perspectives sont toutefois plus favorables pour les années à venir, selon le Global Wealth Report. Selon les projections réalisées par le gestionnaire de fortune UBS, la richesse mondiale augmentera de 38% ces cinq prochaines années. L'étude estime également que «le nombre de millionnaires atteindra 86 millions, tandis que le nombre de personnes très fortunées (UHNWI) devrait atteindre 372.000 personnes».