La rixe mortelle survenue sur un terrain de football à Esch-sur-Alzette reconstituée

La rixe avait impliqué des joueurs et des entraîneurs du club, quelques instants avant un match amical qui devait opposer une équipe du club contre Schifflange.

L'attaque avait déclenché une opération de police à grande échelle et toute la zone d'entraînement avait été bouclée. © PHOTO: Photo d'illustration: Guy Jallay

Après la reconstitution du meurtre de Diana il y a quelques jours à Diekirch, c'est une descente sur les lieux d'un autre fait divers glaçant qui a eu lieu ce mardi à Esch-sur-Alzette. L'administration judiciaire informe en effet que le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en charge du dossier relatif à l'homicide d’un jeune homme de 25 ans commis le 20 janvier 2023 sur un terrain de football à Esch-sur-Alzette, a procédé ce 11 juillet, en présence des trois inculpés, de leurs avocats et d’un témoin à une reconstitution des faits. «L’avocat de la partie civile étant également présent», précise-t-elle.

Au départ d'une agression

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme, la victime, «aurait agressé verbalement et physiquement certains joueurs et entraîneurs». Alors que plusieurs personnes tentaient de maîtriser l'inconnu, qui était armé de deux couteaux, l'agresseur a été gravement touché à la tête et à la jambe par un autre homme, qui s'était emparé d'une des armes blanches. Il aurait également porté des coups avec une pierre.

L'attaque avait déclenché une opération de police à grande échelle et toute la zone d'entraînement avait été bouclée. Suite à ces faits, le suspect avait été interpellé puis «inculpé de meurtre». Le juge d'instruction avait émis un mandat de dépôt à son égard et il a été transféré à la maison d'arrêt de Sanem.

La reconstitution sur les lieux de l’infraction, réalisée ce mardi, a pour but «d’avoir une meilleure compréhension de l’ensemble du dossier et de contribuer à la manifestation de la vérité», comme le rappelle l'administration judiciaire. Des représentants notamment de la police technique et du service de police judiciaire (section homicide), ainsi qu’un magistrat du parquet de Luxembourg, ont assisté aux opérations sur place.

L’enquête de la police judiciaire sous la direction du juge d’instruction se poursuit.