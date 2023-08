La Schueberfouer 2023, ce sera 211 attractions et restaurants

Mercredi prochain, le 23 août, sonnera le début de la plus célèbre des fêtes foraines luxembourgeoises, la Schueberfouer. Petit état des lieux.

Plus deux millions. Tel est le total de visiteurs attendus sur le champ du Glacis durant cet été pour la Schueberfouer. Mais ce n’est pas le seul chiffre intéressant résumant cette 681e édition (la «Fouer» a été fondée en 1340)…

20

Tel est le nombre de jours de festivités au programme. Soit la longueur habituelle. Du mercredi 23 août au lundi 11 septembre. Le dernier jour sera ponctué d’un feu d’artifice sur le coup de 22h.

211

C’est le total d’établissements forains qui seront présents tout au long de ces trois semaines de festivité. Ce qui comprend notamment une quarantaine de manèges en tout genre, un autoscooter, 12 restaurants, 26 établissements proposant de petites restaurations salées et 18 proposant du sucré, 15 échoppes de confiserie et sept luna-parks.

Au total, la Ville de Luxembourg avait reçu plus de 500 candidatures pour sa foire.

7

Comme chaque année, de nouvelles attractions font leur apparition au Glacis. En 2023, elles sont au nombre de sept.

Cinq concernent des manèges: Wild Maus XXL, Gladiator, Airwolf Sky Control, Big Monster et Petersburger Schlittenfahrt. Nous vous avions d’ailleurs présenté certains d’entre eux voici quelques jours. Deux sont aussi réservés aux enfants: Ballonfahrt et Flying Star.

En terme de gastronomie, on note également quatre nouveautés: la Taverne Gambrinus, Die Backfischrutsche, Pornet et The Alchimist.

2

Quand on jette un œil au programme de ces 20 jours de festivité, on note que deux journées bénéficieront d'un tarif réduit pour toutes les différentes attractions de la foire. Tout d’abord le mercredi 30 août, avec la «journée familiale» où l’ensemble du champ de foire sera à -30%. Puis le dernier jour, le 11 septembre, où ce sera demi-tarif jusqu’à 20h.

11

Le parking rond-point Schuman étant fermé à partir du mercredi 23 août, cette année, on recense 11 parkings disponibles dans la capitale le temps de la «Fouer». Et tous disposent de moyens de liaison (via les transports publics ou des navettes spécialement affrétées) gratuits vers le champ de foire.

P+R Bouillon (2.442 places, gratuit jusqu’à 24h de stationnement) -> liaison avec le Glacis via la ligne de bus 37

P+R Kockelscheuer (554 places, gratuit jusqu’à 24h de stationnement) -> liaison avec le Glacis via la ligne de bus 18

P+R Stade de Luxembourg (600 places, gratuit jusqu’à 24h de stationnement) -> liaison avec le Glacis via la ligne de bus 18

Parking Auchan Kirchberg (2.500 places, partiellement payant) -> accessibilité via le tram

Parking de la Coque (211 places, payant) -> accessibilité via le tram

Parking Erasme (70 places, payant) -> accessibilité via le tram

Parking Gernsback (400 places, payant) -> accessibilité via le tram

P+R Luxexpo (1.120 places, payant) -> accessibilité via le tram

Parking Place de l’Europe (600 places, payant) -> accessibilité via le tram

Parking Stade (200 places, payant) -> liaison avec le Glacis via la ligne de bus 37

Parking Trois Glands (300 places, payant) -> accessibilité via le tram

5 ou 6

Pendant toute la Schueberfouer, le tram circulera avec une cadence renforcée et un horaire étendu.

Ainsi, en journée et jusqu’à 23h, un tram sera disponible toutes les 5 à 6 minutes. Et toutes les 8 à 10 minutes au-delà de cette heure. Les derniers trams quittent le site du Glacis à 1h14 en direction de la gare et 1h56 vers Luxexpo.

4,44

Avec 4,44 hectares, la surface occupée par la foire reste identique à celle de 2022.

6

On recense des forains de six nationalités différentes cette année.