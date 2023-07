La scolarité sera obligatoire jusqu'à 18 ans à partir de 2026

Share this with email

Ça y est, c'est voté, et approuvé! Ce jeudi 13 juillet, la Chambre des députés a adopté le projet de loi qui prolonge l'obligation scolaire de 16 à 18 ans. Les groupes de la majorité (DP, LSAP, déi gréng) ont voté pour (31 voix), ceux de l'opposition (CSV, Pirates, ADR, Liberté Chérie) contre (29 voix).

Ce nouvel âge légal pour quitter l'école entrera en vigueur à partir de la rentrée 2026 ,pour permettre «aux acteurs de l’éducation d’étendre les offres supplémentaires et alternatives répondant aux besoins individuels des jeunes en situation de décrochage scolaire, par exemple à l’image des centres d’insertion socio-professionnelle (CISP)», fait savoir le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Une dispense sera possible

A noter qu'une des dispositions de la loi permettra, aux mineurs d'au moins 16 ans désirant démarrer dans la vie active, de demander une dispense d'obligation pour une durée correspondant à leur contrat de travail.

Ce projet de loi sur le relèvement de l'âge de l'obligation scolaire a fait l'objet d'un gros débat. Par exemple, en mai dernier, le Conseil de gouvernement avait approuvé des modifications pour tenir compte des avis du Conseil d'Etat et des partenaires sociaux. La dispense d'obligation faisait partie de ces modification. Et encore aujourd'hui à la Chambre, les échanges ont été nourris.

Un contrôle effectué par l'Etat

Pour le ministre de l'Education nationale Claude Meisch (DP), l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 18 ans doit permettre de lutter contre le décrochage scolaire et, pour chaque élève, «de bénéficier d’une scolarisation plus longue et plus efficiente, augmentant ainsi ses chances de réussite pour l’avenir».

Le contrôle de cette obligation scolaire sera assuré par l'Etat, et non plus par les communes. «En cas de non-respect de l’obligation scolaire, une série de démarches sera déclenchée pouvant aboutir à une information du tribunal de la jeunesse.» Mais il n'y aura pas de sanction pénale.