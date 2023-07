La société de fonds luxembourgeoise lève 26 milliards d'euros

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(Bloomberg) - La société luxembourgeoise CVC Capital Partners brave les conditions de marché difficiles et lève la somme record de 26 milliards d'euros. La société a obtenu des engagements de la part de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants, indique un communiqué publié jeudi, confirmant un précédent rapport de Bloomberg News.

Lire aussi :Bank of London arrive au Luxembourg, 300 embauches en vue

CVC n'avait lancé son neuvième fonds de rachat qu'en janvier et visait initialement un volume de 25 milliards d'euros. La demande a été suffisamment importante pour dépasser ce montant, ce qui montre que les sociétés de capital-investissement plus établies peuvent avoir un avantage à une époque où les investisseurs sont de plus en plus sélectifs.

140 milliards d'euros sous gestion

CVC est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Selon son site web, elle gère environ 140 milliards d'euros. Fondée dans les années 1980 par un groupe d'investisseurs en capital-risque comme Steve Koltes, Donald Mackenzie et Rolly van Rappard, CVC est majoritairement détenue par ses employés.

Cette année, CVC a investi dans l'entreprise de transport danoise Scan Global Logistics, dans l'épicier brésilien Delly's et dans la Women's Tennis Association. Dans la bataille pour l'acquisition de Network International Holdings, société de traitement des cartes de crédit du Moyen-Orient, CVC a toutefois été battue par Brookfield Asset Management.

Lire aussi :Salonkee lève 28 millions d'euros supplémentaires pour booster sa croissance

La société a également cédé des participations au cours des douze derniers mois. Elle a ainsi vendu ses parts dans une joint-venture de gaz industriels à Messer ainsi qu'une partie de sa participation dans l'horloger suisse Breitling.

Un environnement difficile

Les sociétés de private equity voient leur modèle traditionnel d'acquisitions financées par l'emprunt mis à mal par la hausse des taux d'intérêt. Il est ainsi plus difficile de réaliser des transactions et d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne pour les investisseurs, dont certains réduisent leurs investissements dans cette classe d'actifs. Cela a à son tour un impact négatif sur la levée de nouveaux capitaux.

Comme le rapporte Bloomberg News, EQT AB et Cinven ont reporté la clôture de leurs récentes levées de fonds, tandis qu'Apollo Global Management Inc. a réduit la taille de son dernier fonds phare.

Lire aussi :Au Luxembourg, la bataille entre Apple et l'UE continue

Contrairement à ses grands concurrents comme Apollo, Blackstone Inc. et Carlyle Group Inc., CVC n'est pas cotée en bourse. La société a toutefois envisagé des projets d'introduction en bourse et a convenu d'acquérir en 2021 le spécialiste des rachats secondaires Glendower Capital, une opération considérée comme une possibilité de diversification avant une éventuelle introduction en bourse. Le montant record de la levée de fonds pourrait étayer les arguments de CVC en faveur d'une telle démarche.

Les acquisitions diminuent de 50%

CVC n'a pas encore pris de décision définitive sur le moment d'une introduction en bourse et une éventuelle cotation dépend du sentiment du marché, a-t-on entendu dans les milieux.

Le défi immédiat pour CVC consistera à déterminer comment le nouveau capital pourra être émis. La hausse des taux d'intérêt a entraîné une augmentation des coûts de financement des transactions, tandis que les acheteurs et les vendeurs continuent de négocier les prix. Les données compilées par Bloomberg montrent une baisse de plus de 50% de la valeur des acquisitions de private equity cette année, à 263 milliards de dollars.