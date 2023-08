La SportFabrik d'Oberkorn a pris l'eau

Share this with email

Mauvaise surprise pour les collaborateurs et les usagers de la nouvelle SportFabrik, située à Oberkorn. Ce mercredi, le ministère des Sports et le Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) annoncent qu'un «incident significatif» s'y est produit. En l'occurrence, les fortes pluies du week-end ont provoqué une inondation. L'eau s'est infiltrée par la sortie de secours et a causé de gros dégâts dans le laboratoire, endommageant certains équipements de test.

Certains équipements de pointe ont été noyés. © PHOTO: DR/MSP

«À ce stade, l'origine précise de l'incident est en cours d'investigation. De plus, en étroite collaboration avec la Ville de Differdange, les démarches nécessaires sont entreprises pour évaluer l'ampleur exacte des dommages causés par cet incident», expliquent le ministère et le LIHPS, sans donner davantage de précision, pour l'heure, sur le montant ou la durée des réparations.

Des solutions de repli pour les sportifs d'élite

Toujours est-il qu'il s'agit d'un coup dur pour les sportives et sportifs d'élite du pays, qui se voient provisoirement privés d'un outil important pour leur préparation. «Le LIHPS et ses partenaires étudient des solutions permettant de maintenir, dans les circonstances actuelles, le meilleur encadrement possible afin de les accompagner dans leur parcours, notamment de qualification et de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024», conclut le communiqué.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.