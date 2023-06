La Spuerkeess remplace Luxair en tant qu'employeur idéal

Les résultats d'une récente étude Randstad confirment que le bon salaire et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont des critères importants pour l'emploi.

Compte tenu de la situation économique actuelle et de l'inflation élevée, le maintien du pouvoir d'achat est l'une des principales préoccupations des salariés. C'est ce que montrent les résultats de la dernière étude Randstad Employer Brand Research, qui a analysé les critères d'attractivité des entreprises dans de nombreux pays, dont le Luxembourg.

Le salaire et la qualité de vie gagnent encore en importance

Selon cette étude, 42% des plus de 1.500 Luxembourgeois interrogés déclarent qu'une très bonne offre les inciterait à changer d'employeur. Avec également 42%, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée est tout aussi important pour les personnes interrogées dans leur décision de changer d'emploi.

Par rapport aux résultats des années précédentes, rien n'a donc changé dans le classement, si ce n'est que les aspects salaire et qualité de vie continuent de gagner en importance. «Dans le contexte de la guerre des talents, les employeurs qui souhaitent attirer et fidéliser leurs collaborateurs ne devraient ni ignorer ni perdre de vue ce dernier facteur», avertissent les auteurs de l'étude.

Le troisième facteur qui pourrait inciter à changer de lieu de travail est le temps de trajet. Un tiers des personnes interrogées (32%) quitteraient leur emploi actuel en raison des longs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Mais dans l'ensemble, les salariés luxembourgeois restent loyaux envers leur employeur: seuls 8% ont quitté leur emploi au cours des six derniers mois. 12% ont l'intention de franchir cette étape au cours des six prochains mois. La génération Z (18-24 ans) semble être la plus opportuniste avec un taux légèrement plus élevé (13%).

Désir d'équité, de diversité et d'inclusion

La perspective d'une évolution professionnelle est importante pour 59% des personnes interrogées, surtout pour les 18-34 ans (65%). Il en va de même pour le besoin d'élargir ou de diversifier ses compétences, qui est important pour 59% des personnes interrogées. Cependant, seuls 48% estiment que leur employeur leur en donne la possibilité. La balle est donc dans le camp des entreprises.

La prise en compte du bien-être des employés est un facteur important pour près de la moitié des salariés au Luxembourg (47%). Par ailleurs, 40% souhaitent également que l'employeur introduise une philosophie d'entreprise vécue en termes d'équité, de diversité et d'inclusion. Selon les auteurs, cela renforce le sentiment de fierté et d'appartenance au sein des équipes et contribue à entretenir la marque employeur.

Le secteur du transport et de la logistique est généralement le plus populaire

En outre, les participants ont été interrogés sur les 40 plus grandes entreprises luxembourgeoises pour lesquelles ils aimeraient travailler. La Spuerkeess a été citée par 52,1% des personnes interrogées, soit de loin la majorité. La deuxième place est occupée par les CFL et la troisième par Luxair, qui occupait encore la première place lors de l'enquête de l'année dernière. Comme les années précédentes, Post et Cargolux occupent les quatrième et cinquième places.

En ce qui concerne l'attractivité des secteurs, le secteur du transport et de la logistique reste le plus apprécié (38%), même si son attractivité a nettement diminué ces dernières années, alors que la catégorie "autres" a eu tendance à augmenter. Cette dernière comprend le secteur financier, le secteur des services, la grande distribution et le commerce de détail. Le secteur de l'industrie et de la construction se situe au bas de l'échelle, avec un taux d'attractivité de 18%.

Méthodologie L'étude Randstad Brand Employer Research mesure l'attractivité des entreprises dans 32 pays (163.000 personnes interrogées). L'étude est réalisée par l'Institut Kantar pour Randstad N.V.. Au Luxembourg, l'échantillon comprenait 1.502 personnes âgées de 18 à 65 ans, dont des étudiants, des salariés et des demandeurs d'emploi, ce qui constitue un échantillon représentatif de la population, avec une surreprésentation des 25-44 ans. Les interviews ont été réalisées en janvier 2023 au moyen d'un questionnaire en ligne.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin