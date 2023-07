La taxe carbone va continuer d'augmenter annuellement

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La taxe carbone et le crédit d'impôt pour les ménages à revenus modestes vont augmenter. L'information a été confirmée ce vendredi, par l'approbation par le Conseil de gouvernement d'un projet de loi et d'un règlement grand-ducal qui prévoient une hausse annuelle du prix du carbone de 5 euros par tonne de CO 2 , pour l'amener à 45 euros par tonne en 2026. «Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la décision du Conseil de gouvernement du 21 juillet 2023 d'actualiser le plan national intégré pour l'énergie et le climat (PNEC)», souligne le ministère des Finances dans un communiqué.

Lire aussi :L'impact du crédit d'impôt conjoncture se fait déjà sentir sur votre salaire de juillet

La taxe carbone a pour objectif de modifier les comportements des consommateurs en alourdissant la fiscalité sur les produits polluants.

L'augmentation de cette taxe affectera le prix des produits pétroliers, comme l'essence, le mazout de chauffage... Dès lors, pour «atténuer l'impact de cette augmentation sur les ménages à revenus modestes», la ministre des Finances Yuriko Backes a introduit dans le même projet de loi une augmentation du crédit d'impôt CO 2. Ce dernier va grimper de 24 euros, pour atteindre un plafond de 168 euros.

Un revenu de 80.000 euros maximum