La totalité des terres du Luxembourg concernées par la sécheresse

La sécheresse a légèrement reflué début juillet en Europe et sur le littoral méditerranéen, tout en restant à un niveau historiquement élevé avec 41,4% de terres affectées, selon les données les plus récentes de l'European Drought Observatory (EDO) publiées mercredi et analysées par l'AFP.

Ces données concernent la période du 1er au 10 juillet 2023, qui sont donc antérieures à la canicule qui frappe actuellement le sud de l'Europe. Elles se fondent sur les anomalies de précipitations, d'humidité des sols et de l'état de la végétation, selon les régions et les types de climat. Elles n'incluent en revanche pas le niveau des nappes phréatiques, qui persistent par exemple en France à un niveau anormalement bas. Les pluies du printemps ont été largement absorbées par la végétation et n'ont pas rechargé les nappes dans de nombreuses régions.

Un pic atteint à la mi-juin

L'indicateur européen a atteint un pic à la mi-juin, à 49,2% de terres affectées, et baisse depuis grâce aux pluies. Cet épisode de sécheresse des sols est, pour l'heure, moins intense que celui de 2022, quand 52,9% du territoire était concerné à la même date.

Mais l'épisode actuel est un nouveau témoignage de la fréquence accrue des sécheresses en Europe, puisque depuis 2018, la sécheresse des sols dépasse 40% pendant au moins un mois chaque année. Entre 2012, début des mesures de l'EDO, et 2017, l'Europe n'avait pas connu de tels épisodes. Et c’est particulièrement vrai pour le Luxembourg. Ainsi, début juillet, les pays d'Europe centrale étaient les plus affectés, avec notamment 75,2% des surfaces touchées en Allemagne et 86,7% en Pologne. La proportion a atteint 79,4% en Suisse, 88,7% en Belgique mais aussi et surtout 100% des terres du Luxembourg.

Un déficit d'humidité au sol

En jetant un œil à la dernière carte actualisée par l'European Drought Observatory, on se rend compte que la situation est beaucoup plus critique dans le sud-est et l'est du Grand-Duché. Là, l'EDO alerte sur un important stress de la végétation suite à des précipitations et à un déficit d'humidité du sol. Ce même déficit s'applique également à l'ensemble du pays.

La question que tout le monde se pose désormais est: quelles seront les conséquences de cette sécheresse exceptionnelle, notamment sur les réserves d'eau potable au Luxembourg. Interrogées il y a quelques jours sur le sujet, les autorités politiques des plus grandes communes se montraient rassurantes. «La capacité en eau potable est largement suffisante, même s'il continue à faire sec», indiquait l'échevine Simone Beissel (DP) à Luxembourg. A Esch-sur-Alzette, le bourgmestre Georges Mischo affirmait qu'il n'y avait «aucun risque» de manquer d'eau cet été, pareil pour Dudelange.

Toujours est-il que le ministère de l'Environnement se veut prudent. En juin dernier, il lançait un appel, demandant à la population de réaliser des efforts en vue d'économiser l'eau. «Malgré un printemps pluvieux, la recharge des nappes phréatiques pendant les mois d’hiver a été déficitaire de 30% par rapport à la période précédente», indiquaient les autorités.