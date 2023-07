La Vennbahn, qui relie Aix-la-Chapelle au Luxembourg, a 10 ans

Longue de 125 km, la piste cyclable permet de relier Troisvierges à l'Allemagne et ce, en traversant l'Est de la Belgique.

C'était il y a 10 ans, au début du mois de juil­let 2013: le RAVeL (pour Réseau Autonome de Voies Lentes) intitulé «Vennbahn» devenait la plus longue piste cyclable d'Europe avec un tracé de 125 kilomètres. Au­jourd’hui, la Vennbahn réalisée dans le cadre de plusieurs pro­gram­ma­tions In­ter­reg, con­stitue une belle attraction touris­tique dans la région trans­frontalière et son succès a été récom­pensé de nom­breuses fois.

La piste relie Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à Troisvierges, au Luxembourg. Le tout, en traversant tout l'Est de la Belgique. De quoi découvrir de nombreux points d'intérêt. Pêle-mêle: le lac de la Rur, les Hautes Fagnes, les ruines du château de Burg-Reuland ou encore le tunnel de chauves-souris près de Troisvierges. De nombreuses propositions d'itinéraires, avec des suggestions de logements pour une escapade cycliste, sont d'ailleurs proposés sur le site officiel du tracé.

Une grande fête ce weekend

A l’oc­ca­sion de ce dixième an­niver­saire de la Vennbahn, une grande fête a été or­ga­nisée ce weekend sur le territoire de la commune de Butgenbach. Elisabeth Paul, conseillère déléguée de la région urbaine d'Aix-la-Chapelle, Anne Haag, représentante du ministre luxembourgeois du Tourisme, et Isabelle Weykmans, ministre du Tourisme de la Communauté germanophone de Belgique, y ont souligné l'importance du RAVeL Vennbahn pour le cyclotourisme transfrontalier.

Selon un communiqué, repris par l'agence Belga, dans leur déclaration d’intention signée conjointement, elles se sont engagées à poursuivre à l’avenir leur soutien pour le maintien de la qualité de la Vennbahn et la poursuite de son développement. «De nombreux défis liés à la transformation écologique et numérique s’annoncent désormais. C’est pourquoi il est essentiel de s’engager ensemble. Grâce à une coopération étroite et amicale par-delà les frontières nationales, la Vennbahn continuera à avoir un impact positif sur la vie, la prospérité et l’image de notre région frontalière européenne», ont-elles expliqué.

Une série de récompenses

Lors des premières années, la Vennbahn a rem­porté une série de récom­penses qu’elle doit non seule­ment aux paysages pit­toresques, mais aussi à l’ex­cel­lente in­fra­struc­ture et l'his­toire mou­ve­mentée de cette région.

Encore en mars dernier, lors du salon international du tourisme de Berlin, la Vennbahn a été honorée comme faisant partie des meilleurs itinéraires cyclables de longue distance. M. Christian Tänzler, vice-président fédéral de l’ADFC, l'association des utilisateurs du vélo comme mode de déplacement en Allemagne, a gratifié le tracé par une note de quatre étoiles.

En remettant à nouveau cette distinction à la Vennbahn, l’ADFC reconfirmait ainsi la qualité globale du parcours et plus particulièrement au niveau des aspects «surface», «sécurité» et «signalisation». L’ADFC estimait toutefois que la largeur du sentier devrait encore être légèrement améliorée. Le centre de coordination transfrontalier de la Vennbahn indiquait alors qu'elle travaillerait durant les trois prochaines années en collaboration avec l’exploitant responsable de la ligne pour optimiser encore le parcours.