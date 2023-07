La Villa Louvigny devrait renaître en 2029 comme «Tiers-lieu» culturel

Les premiers dessins montrent qu'à l'exception des installations de sécurité nécessaires, comme les escaliers de la tour et les sorties de secours de l'auditorium, il n'y aura pas d'autres ajouts. L'objectif: conserver le style de la villa aussi fidèlement que possible. © PHOTO: Daniel Conrad

Depuis que l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg a officiellement quitté la Villa Louvigny avec l'ouverture de la Philharmonie au Kirchberg en 2005, le calme culturel y est revenu. À l'époque, la présidente de la Fondation OPL, Erna Hennicot-Schoepges, espérait déjà que l'ensemble des bâtiments continuerait à être un lieu culturel. Plus de 15 ans après, le ministère de la Santé ayant entre-temps presque entièrement déménagé dans le Ban de Gasperich, les travaux peuvent enfin commencer après des années de préparation et d'arbitrages politiques.

Comme le souligne Luc Dhamen, directeur de l'Administration des Bâtiments Publics, qui fait office de maître d'ouvrage, il faudra encore beaucoup de patience. Les études et les travaux préparatoires ont certes été réalisés, mais une telle rénovation signifie aussi qu'il faut s'attendre à des surprises. Selon une première estimation grossière, sans compter les éventuelles augmentations de coûts et les véritables planifications détaillées, la transformation de cet ensemble classé monument historique coûtera au moins 70 millions d'euros.

Le point d'ancrage central du concept élaboré avec le bureau d'architectes Jim Clemes d'Esch: être aussi moderne que possible sur le plan énergétique et fonctionnel, mais sans endommager le monument, d'où la longue durée des travaux. Même si le projet de loi est voté rapidement, il faudra attendre le milieu voire la fin de l'année 2029 pour qu'une nouvelle vie s'installe réellement dans la villa.

En tant que salle d'enregistrement et de concerts publics, l'auditorium a été pendant des décennies un pilier important de la scène culturelle du pays. © PHOTO: Archives LW

D'un point de vue purement extérieur, il n'y aura pas de nouvelles extensions, à l'exception de l'escalier de secours et d'un ascenseur sur la tour et des sorties de secours sur l'auditorium. Même les sièges de l'auditorium, d'une capacité d'un peu plus de 300 places, seront conservés, ne serait-ce que pour des raisons acoustiques.

Le fameux auditorium, qui suscite l'enthousiasme et les souvenirs de nombreux fans, sera un élément central. Après tout, c'est là qu'Udo Jürgens a remporté le Grand Prix de l'Eurovision de la chanson, que Radio Luxembourg a accueilli des stars jusqu'à son départ au début des années 1990, et que les grands noms de la scène internationale, comme Olivier Messiaen au début des années 1980 lors d'un festival autour de son œuvre, s'y sont produits et ont contribué à sa renommée. Les heures de naissance de nombreuses stars luxembourgeoises et d'esprits créatifs comme Desirée Nosbusch ou Françoise Groben sont liées à la Villa. Et bien sûr, le lancement de la chaîne de télévision germanophone RTL, qui a ensuite déménagé à Cologne.

L'équipe germanophone de Radio Luxembourg autour de Frank Elstner a accueilli des stars dans la villa: ici Freddy Quinn. © PHOTO: Rainer Holbe/Archives LW

À partir de 2029, la Villa Louvigny accueillera des travaux décisifs pour la culture luxembourgeoise. Des bureaux et des espaces de travail pour les artistes et les associations nationales autour de la culture - le tout plutôt comme lieu de rencontre créatif, espace de co-working et lieu de formation continue. Il n'y aura pas de sièges fixes - l'ensemble United Instruments of Lucilin, par exemple, espérait y trouver des locaux permanents. Seul l'Arts Council Kultur:LX, qui s'occupe de la mise en réseau nationale et internationale et du développement de la carrière des artistes luxembourgeois, et l'administration nécessaire à la construction devraient s'y installer de manière permanente.

Asbl pour le concept de contenu

Dans un premier temps, une Asbl sera créée, comme c'est déjà le cas pour l'Arts Council, qui prendra ensuite en charge la gestion des activités en tant qu'établissement public. Cette Asbl pourrait même démarrer dès cet automne ; les statuts ont été élaborés. «Des représentants de la scène culturelle et des représentants du ministère», a déclaré la ministre de la Culture Sam Tanson, «doivent préparer le travail au sein de cette Asbl pendant les travaux de transformation et déterminer la meilleure façon de réaliser la cohabitation de nombreuses personnes intéressées par les espaces de travail et de répétition. Il s'agit de salles de répétition comme l'ancien "Petit Studio", haut de dix mètres, dans lequel on pourrait même préparer des productions acrobatiques. En fin de compte, tous les espaces sont plutôt multifonctionnels et variables.»

«Pour l'ensemble Lucilin, on travaille déjà à une autre solution. Mais c'est justement Lucilin et d'autres ensembles qui pourront alors utiliser la salle de concert», a déclaré la ministre de la Culture, qui a présenté officiellement le projet lundi matin en compagnie du ministre des Travaux publics François Bausch. Une vingtaine de projets de construction et de transformation sont actuellement à l'ordre du jour du ministère de la Culture, dont l'extension de la Philharmonie, le dépôt central de «Nei Schmelz» ou encore la solution d'avenir pour le bâtiment Schuman de la place de l'Europe.

«Le fait que nous présentions maintenant le projet de la Villa ne signifie pas que d'autres projets ne seront pas moins poursuivis», explique Sam Tanson. Mais les forces politiques sont également très conscientes de l'effet symbolique. Car la villa ne doit plus être une enclave de l'État dans le parc. Un restaurant avec une grande terrasse est prévu en accord - mais aussi complètement indépendant - avec les concerts et les activités professionnelles.

Le parc doit être adapté de manière à ce que la visite devienne une expérience et que la proximité soit à nouveau assurée. La circulation automobile sera taboue. Il n'y aura plus de places de parking près du bâtiment. Et ceux qui espéraient que la tour serait transformée en plateforme d'observation publique ou que les casemates seraient adaptées sous l'installation seront déçus. «Les casemates sont déjà difficiles pour des raisons de sécurité. Ce sera tout simplement trop étroit», souligne Luc Dhamen avec son équipe.