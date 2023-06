La Ville de Luxembourg célèbre l'anniversaire du Grand-Duc avec un programme chargé

Comme le veut la tradition, du moins depuis un arrêté datant de décembre 1961, le Luxembourg s'apprête à célébrer ce 23 juin, l'anniversaire du Grand-Duc (fixé en juin pour des raisons météorologiques). Pour cette occasion, de nombreuses festivités ont lieu dans la capitale.

Retraite aux flambeaux

Les festivités débutent ce jeudi 22 juin, la veille de la fête nationale, avec la traditionnelle relève de la garde devant le palais grand-ducal à 16 heures. A 21h20, le cortège de la retraite aux flambeaux partira dans la Grand-Rue à hauteur de la rue Beck pour rejoindre la rue du Fossé et ensuite la place Guillaume II. La retraite des flambeaux n'avait plus défilé sur la place du Knuedler depuis qu'elle était en travaux en janvier 2021.

La retraite des flambeaux passera à nouveau par la place Guillaume II. © PHOTO: Lex Kleren

Les personnes qui souhaiteraient apercevoir la famille grand-ducale devront être présentes à 21h30 sur la place Guillaume II. C'est à ce moment-là que le couple grand-ducal sera accueilli par la bourgmestre Lydie Polfer (DP) et le premier échevin Serge Wilmes (CSV) à hauteur du monument.

Coup d'envoi du feu d'artifice

Après la retraite des flambeaux, il vaut mieux se dépêcher pour s'assurer une bonne place, afin de bien pouvoir admirer le feu d'artifice. Celui-ci sera tiré en l'honneur du Grand-Duc à partir du pont Adolphe et illuminera le ciel à 23h00 pendant 17 minutes. Il sera accompagné d’une composition musicale du Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Jour de fête nationale: cérémonie et parade militaire

Le 23 juin, jour de fête nationale, une cérémonie officielle se tient à la Philharmonie de Luxembourg à 10h. En 2022, le grand-duc Henri, Xavier Bettel et le président de la Chambre étaient revenus sur la guerre en Ukraine lors de leurs discours. 21 coups de canon seront tirés en l'honneur du Grand-Duc à Fetschenhof à 11h.

21 coups de canon seront tirés en l'honneur du Grand-Duc ce vendredi. © PHOTO: Alain Piron

A 11 h 30, la prise d’armes s'effectuera en présence de S.A.R. le Grand-Duc et S.A.R. le Grand-Duc héritier à la place des Martyrs et l'avenue de la Liberté). S.A.R la Grande-Duchesse, LL.AA.RR. le prince Félix et la princesse Claire, S.A.R. la princesse Amalia, S.A.R. le prince Liam, S.A.R. le prince Louis et S.A.R. le prince Sébastien y assisteront à partir de la tribune officielle.

La parade militaire se tiendra comme les années précédentes dans l'avenue de la Liberté à partir de 12h. En fin de journée, à 16h30, la famille grand-ducale se rendra à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg pour assister au Te Deum.

La parade militaire se tiendra de nouveau dans l'avenue de la Liberté. © PHOTO: Laurent Blum

«Spillfest», animations pour les enfants et familles

Les plus petits et les familles trouveront aussi leur bonheur lors de la fête nationale. Le département CAPEL (Centre d’animation et de loisirs) du Service Foyers scolaires de la Ville de Luxembourg organisera son traditionnel «Spillfest» (fête de jeux) de 10h à 18h sur la «Kinnekswiss». Des stands de petite restauration se trouvent également sur place.

«City Sounds» - les 22 et 23 juin 2023

Envie de sortir lors de la fête nationale? Plusieurs concerts en plein air sont prévus à Luxembourg-Ville sur le champ du Glacis. Ils débutent ce jeudi et vendredi à partir de 17h. L'entrée est gratuite. D'autres animations musicales sont aussi prévues à plusieurs endroits de la ville: place Hamilius, rue Saint Esprit, place Auguste Engel, rue des Bains et place Heinisch. Toute la programmation est ici.