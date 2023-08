La ville de Luxembourg entièrement modélisée dans le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator

Au fond de l'image, on aperçoit le Centre national sportif et culturel D'Coque mais également le Kirchberg. © PHOTO: Microsoft Flight Simulator.

Débutée en 1976, la série de jeux vidéos Microsoft Flight Simulator est une licence incontournable pour tous les fans de simulation de vol. Au fil des versions, le titre s'est bien évidemment étoffé et la dernière itération en date est devenue incroyablement réaliste.

S'il s'adresse au grand public, le jeu est également prisé par bon nombre de pilotes professionnels, tant l'expérience de vol se rapproche de ce qu'ils sont amenés à faire au quotidien. Microsoft Flight Simulator est donc une simulation pointue et complexe mais diablement efficace et mérite d'être testée par tout un chacun, rien que pour les sublimes paysages et la fidèle modélisation des villes et environnements qui compose le titre.

C'est d'ailleurs de cela dont il est question dans la dernière mise à jour du titre baptisée «City Update IV» et publiée il y a quelques jours à peine. Celle-ci met en lumière cinq villes d'Europe occidentale. Elles ont été modélisées dans leur moindre détail pour offrir une expérience toujours plus immersive. Elles sont au nombre de cinq: Annemasse en France, Genève en Suisse, Gand en Belgique, Rotterdam aux Pays-Bas et... Luxembourg-Ville ! «Ces cinq villes ont été méticuleusement construites à l'aide des dernières données géographiques à haute résolution et offrent l'expérience la plus réaliste qui soit de ces lieux historiques», précisent les développeurs du jeu.

Dans la bande-annonce de cette mise à jour, on aperçoit en effet que le centre national sportif et culturel «D'Coque» a été recréé à l'identique. Il sera également possible de survoler le quartier du Kirchberg ou tout simplement le centre de la capitale avec un pont Adolphe plus vrai que nature. Une prouesse technique tout simplement bluffante. A noter également que le château de Vianden était déjà présent dans le jeu.

Les joueurs peuvent survoler un Luxembourg plus vrai que nature. © PHOTO: Microsoft Flight Simulator.

On remarque également que la Moselle a été fidèlement modélisée, de même que le célèbre château d'Eltz, dans le massif de l'Eifel. C'est également le cas du château du Haut-Koenigsbourg, situé dans le massif des Vosges.

La Moselle a été modélisée à l'identique. © PHOTO: Microsoft Flight Simulator.

En marge du lancement de cette mise à jour, d'ores et déjà disponible sur les dernières consoles Xbox Series X et S ainsi que sur PC, les développeurs ont commenté l'arrivée de la ville de Luxembourg dans le jeu avec un bref rappel historique. «Les origines du Luxembourg remontent à l'époque romaine et, en raison de sa situation géographique, il a été le témoin de certains des événements les plus tumultueux de l'histoire moderne, notamment ceux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un centre financier majeur et le siège de plusieurs organes administratifs importants de l'Union européenne, dont la Cour de justice européenne».