La violence domestique s'est accrue en 2022 au Luxembourg

Près de 1.000. 938, pour être exact. C’est le nombre d’interventions policières pour des faits de violence domestique conduites par la police grand-ducale en 2022. De quoi représenter une hausse de 7,2% par rapport à l’année précédente, ou 66 de plus. Jamais cet indicateur permettant de mesurer les violences domestiques n’avait été aussi haut.

Pour autant, Taina Bofferding (LSAP), ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, n’y voit pas uniquement du négatif. «L'augmentation du nombre des interventions policières confirme que la violence domestique n'est plus considérée comme une affaire privée, et que davantage de gens concernés font preuve de courage et appellent les forces de l'ordre », a souligné la femme politique lors de la présentation du rapport du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre les violences. En moyenne, la police est donc intervenue 81,9 fois par mois pour ce motif.

Le rapport met en évidence des disparités selon les communes. Ainsi, si la tendance est à la baisse en matière d'interventions policières à Luxembourg-Ville, une forte hausse est constatée à Esch-sur-Alzette, où 125 interventions ont été répertoriées en 2022, contre 89 en 2021.

Des auteurs masculins, des victimes féminines

Le nombre de victimes prises en charge lors de ces interventions policières est, lui aussi, en augmentation en 2022. Au total, 1.832 personnes ont été secourues, soit 120 de plus qu’en 2021. Dans son rapport, le comité donne des détails sur le profil de ces victimes. On apprend ainsi que 60% des personnes ayant subi des violences domestiques sont des femmes, et 40% sont des hommes.

Sur ces 1.832 personnes, 463 victimes étaient mineures, un chiffre également en hausse s’il est comparé aux statistiques de l’année précédentes. Parmi les victimes, les tranches d’âge de 35-40 ans, de 40-45 ans et 50 ans et plus sont surreprésentées et représentent à elles seules 31,66% des victimes. 17,04% des victimes ont ainsi plus de 50 ans.

Si les victimes sont plus nombreuses, le nombre d’auteurs enregistre lui aussi une croissance. La police grand-ducale a recensé 1.385 auteurs de violences domestiques en 2022, soit 1,5% de plus qu’en 2021. Alors que les victimes sont majoritairement féminines, les auteurs, eux, sont, pour la plupart, des hommes (68,7%). Les auteurs mineurs sont minoritaires et ne représentent que 2,67% des cas. Les statistiques mettent par ailleurs en exergue des auteurs un peu plus jeunes que les victimes. En effet, les catégories d'âge les plus représentées parmi les auteurs sont celles de 30-35 ans, 35-40 ans et 40-45 ans qui pèsent pour 43,75% des auteurs.

Introduit en 2003 dans la loi luxembourgeoise, le mécanisme de l'expulsion du domicile des auteurs a été mis en œuvre dans 246 dossiers en 2022, soit trois de moins qu'en 2021. Dans le contexte de ces expulsions, la majorité des délits constatées par les policiers étaient des coups et blessures ayant entraîné ou non une incapacité de travail (41% des cas). Cette infraction était suivie par les menaces de mort (14,25%), les injures à caractère public (13,16%) et les menaces à l'encontre de personne ou propriété (9,87%).

Les 246 auteurs concernés par une procédure d'expulsion étaient en très grande majorité des hommes (229). Dans 75% des cas, la violence domestique a eu lieu au sein d'une relation de couple.

Pour leur part, les Parquets de Luxembourg et de Diekirch ont été saisis de 1.489 dossiers de violence domestiques au cours de l'année, dont 1.251 pour la juridiction de Luxembourg et 238 pour celle de Diekirch.

Des récidivistes

Le service d'assistance aux victimes de violence domestique a de son côté effectué 300 consultations et 3.292 appels téléphoniques dans le but d'accompagner les victimes dans le cadre de 246 dossiers d'expulsion du domicile de l'auteur. Dans 88% des cas, les victimes ayant été en contact avec le service ont été de sexe féminin. À noter qu'au total, le SAVVD a recensé 44 nationalités parmi ses bénéficiaires, dont 28% de Luxembourgeois et 28% de Portugais.

Le service RIICHT ERAUS, dédié aux auteurs, a, lui, assuré 1.834 consultations pour prendre en charge des auteurs de violences domestiques, de façon volontaire ou sous contrainte judiciaire. Les 246 auteurs concernés par une procédure d'expulsion ont été 101 à ne pas se présenter à leur premier rendez-vous au sein de la structure, soit 41,1% du total des expulsés. Parmi les bénéficiaires de cette prise en charge, le service RIICHT ERAUS a recensé 59 récidivistes.

Face à ce constat, Taina Bofferding a rappelé que la protection des victimes restait la priorité. Afin que la problématique du récidivisme soit mieux appréhendée, la ministre de l'Égalité a préconisé un renforcement du système judiciaire ainsi qu'un durcissement des analyses de risques et des peines et amendes encourues par des analyses de risques et une amende en fonction du profil du contrevenant.