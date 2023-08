«La vraie crise, c'est celle du logement, pas celle de la construction»

Share this with email

La nouvelle est tombée tel un couperet il y a quelques jours à peine : l'entreprise de construction Manuel Cardoso, basée à Niederkorn, devait se résoudre à la faillite, par manque de liquidités. La confirmation est venue le mardi 1er août. Au total, pas moins de 120 personnes sont impactées par cette faillite, qui soulève de nombreuses inquiétudes. En effet, et si Cardoso, pourtant installée au Luxembourg depuis 1981, n’était que le début d’une énorme vague de faillites à venir ? Jean-Luc de Matteis, secrétaire central de l'OGBL pour le secteur de la construction, veut temporiser les craintes et invite à ne pas céder au «catastrophisme» ambiant.

Jean-Luc De Matteis, vous êtes le secrétaire central de l’OGBL en charge de la construction, comment le syndicat a-t-il vécu l’annonce de la faillite de Manuel Cardoso et quel a été votre rôle ? Il faut reconnaître que nous avons eu l’information plutôt tardivement. Les salariés sont venus nous trouver, nous expliquant des retards dans les paiements des salaires. La situation semblait étrange. Contactée par nos soins, la société nous a fait part de complications en raison de facteurs internes et externes. Et puis, en l’espace de quelques jours, la situation a complètement dégringolé alors que nous étions en train de chercher des solutions avec le gouvernement.

Quid des salariés ? On sait que beaucoup d’entreprises ont contacté les syndicats car elles ont besoin de personnel… Une quinzaine de sociétés se sont déjà manifestées auprès de l’OGBL pour trouver des salariés dans le secteur. On est donc en contact avec l’ADEM pour faire le relais entre les entreprises désireuses de recruter les salariés de Cardoso, désormais demandeurs d’emploi. Concernant ces derniers, nous sommes toujours à leur disposition pour leur expliquer toute la procédure administrative, notamment au niveau du curateur qui a été nommé par le tribunal pour s'occuper de l'administration des biens de l'entreprise en faillite.

Les entreprises réalisant des logements ne représentent qu'une petite partie de l’ensemble du secteur de la construction.

Cela fait des mois que l’on parle de la crise de la construction au Luxembourg. Est-il possible de réexpliquer les facteurs qui ont conduit à cette situation ? Dans un premier temps, je dirais qu’il faut faire très attention avec les termes «crise de la construction». Je m’explique : il s’agit d’un secteur très hétérogène dans le sens où il n’existe pratiquement pas de sociétés qui font la même chose. Dans la construction, il y a la construction en neuf, les travaux de voirie, les bâtiments publics, les ouvrages d’art, les ponts, etc. Toutes les société de construction ne font pas forcément de logements. Selon nos informations, ces entreprises, réalisant des logements, représentent entre 15 et 20% de l’ensemble du secteur de la construction.

En ce qui concerne les raisons, je pense forcément aux taux d'intérêt très bas à l’époque, qui ont provoqué une surchauffe du secteur. Entre 2021 et 2022, les prix ont augmenté de 27% mais en raison des taux avantageux de l’époque, les gens pouvaient tout de même obtenir des prêts pour acheter. Bref, il y avait quand même de l’activité immobilière. Seulement voilà, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de référence de manière continue. Pour vous donner un exemple concret, sur un prêt d’un million d’euros, on payait entre 12 et 15.000€ d’intérêts par an car le taux était aux alentours de 1,1%. Aujourd’hui, le même acheteur paierait 55.000€. Bref, la population ne peut plus se permettre d’acheter, même plus les habitations à bon marché.

On suit l’évolution de la situation du secteur, mais à l’heure actuelle, ce n’est pas la fin du monde tant redoutée

Si l’on vous suit, cela veut dire qu’une petite partie des entreprises du secteur, entre 15 et 20%, sont susceptibles d’enregistrer une baisse de leurs activités ? Oui, et il faut aussi savoir que beaucoup de sociétés ont décidé de changer ou en tout cas de diversifier leurs activités. Je pense par exemple aux activités de rénovation, là où les prêts sont différents et les taux sont plus accessibles pour le commun des mortels.

Doit-on en conclure que le cataclysme tant annoncé dans la construction n’arrivera finalement pas ? Il faut être prudent et vigilant, on suit l’évolution de la situation, mais à l’heure actuelle, ce n’est pas la fin du monde tant redoutée ! Certes, il y a une diminution indéniable de l’activité, mais il y a des solutions pour redynamiser les différents marchés. C’est là où notre avis syndical diffère de celui des employeurs. Ces derniers veulent aider les investisseurs tandis que nous souhaitons aider les personnes qui achètent pour leurs propres besoins.

Je pense donc qu’il y aura des problèmes ponctuels, c’est même certain. Je suis également sûr que si la situation perdure comme cela durant deux ans, il est clair que cela deviendra compliqué. Néanmoins, on a tendance à croire que les taux vont finir par se stabiliser, bien qu’on ne retrouvera jamais ceux connus auparavant. La faillite de Manuel Cardoso n’est donc pas représentative de l’état global du secteur…

Non, loin de là. Vous savez, le secteur de la construction a toujours été davantage sensible aux faillites. Comparativement, on a un nombre beaucoup plus élevé de créations de nouvelles entreprises et donc d’emplois. Quelque part, c’est un secteur qui se renouvelle fortement et les grosses faillites, c’est quelque chose de plutôt rare. D’ailleurs, lorsqu’on regarde le nombre de demandeurs d’emploi dans le secteur de la construction à l’ADEM, il n’y en pas des masses, preuve d’un certain roulement. Et puis, n’oublions pas qu’il existe une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur.

Il y aura des faillites en septembre, c'est certain. Mais il faut pondérer cela avec la création de nouvelles entreprises, les engagements, etc.

Un salarié de Manuel Cardoso a déclaré que «d'ici la mi-septembre, il y aura beaucoup plus de faillites». Est-ce un avis que vous partagez ? Il y en aura, c’est certain. Il y en a eu une centaine l’année passée. Mais encore une fois, il faut regarder la situation dans son ensemble : la création de nouvelles sociétés, celles qui vont davantage engager, etc. Par rapport à Manuel Cardoso, je crois que le problème n’était pas forcément dû à un manque criant d’activité mais plutôt un ensemble de causes.

Et face à des situations extrêmes comme celles connues récemment, quel est votre pouvoir, en tant que syndicat ? Nous disons toujours à chaque société de nous appeler au moindre problème. Nous pouvons contribuer à des plans de maintien de l’emploi, du prêt temporaire de main-d’œuvre, des formations, etc. Beaucoup d’entreprises peuvent connaître des creux d’activité, mais ceux-ci peuvent être limités à quelques mois seulement. On peut toujours discuter et négocier pour trouver des solutions. Toujours est-il qu’il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, ni être candide.

A quelques mois des législatives, quelles sont vos doléances à l’égard de la classe politique ? Je pense que c’est le moment pour l’État de mettre en place des pistes concernant le logement abordable. Selon moi, la vraie crise, c’est celle du logement, pas celle de la construction ! Il faut donc permettre la création de davantage de logements bon marché, tout en limitant les bénéfices énormes engrangés par les sociétés de promotion privées. L’idée serait de créer un cercle vertueux : l’argent récolté par les logements bon marché serait réinvesti dans du logement abordable et ainsi de suite.

Au niveau des autres pistes de solution, l’État pourrait reprendre certains projets privés à son compte, mais aussi aider les gens qui veulent acheter pour eux-mêmes. Par exemple, en faisant des efforts au niveau des frais d’enregistrement, qui sont de 7% de la valeur du bien au Luxembourg. Sur un appartement vendu à 800.000€, c’est à nouveau une somme conséquente à débourser. Il y a énormément de solutions possibles et certaines choses ont déjà été mises en place par le gouvernement suite aux dernières tripartites, mais il faut faire plus, surtout au niveau du logement abordable. Selon vous, la vraie crise concerne le logement et non la construction. En d’autres termes, la résolution de la problématique du logement réglerait par conséquent le problème dans la construction ?