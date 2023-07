L'ADR dévoile ses grandes ambitions pour les élections

Share this with email

L'ADR a de grandes ambitions pour les élections à la Chambre. «Nous nous présentons pour remplacer le gouvernement gambien», telle était la déclaration de guerre de la tête de liste Fred Keup devant une centaine de personnes vendredi soir au Centre Attert de Bertrange. C'est là que l'ADR a présenté ses 60 candidats pour les élections à la Chambre. Les résultats positifs obtenus lors des élections communales ont donné des ailes à l'ADR. «Nous sommes le seul parti à avoir gagné du terrain dans toutes les communes, contrairement à nos concurrents», souligne Keup.

L'ADR se réjouit donc des élections. Et les autres partis ? «Ils ont peur», dit Keup en réagissant aux articles de presse des dernières semaines selon lesquels l'ADR aurait perdu des membres suite à des désaccords internes.

Fred Keup veut renverser le gouvernement lors des prochaines élections, tel est son projet pour octobre. © PHOTO: Christophe Olinger

L'hebdomadaire Lëtzebuerger Land, entre autres, avait laissé entendre dans son édition du 21 juillet 2023 que des rumeurs émanant des milieux du parti faisaient état de la démission de près de 100 membres dans le Nord. «Ce n'est absolument pas vrai», a assuré Keup devant ses partisans. L'ADR a même gagné 49 membres ces derniers temps - et même 200 sur l'ensemble de l'année. Avec 2.000 membres, l'ADR est «un parti qui ne cesse de grandir», selon Keup.

Le candidat de tête Fred Keup présente à son prédécesseur et président d'honneur Gast Gybérien le slogan électoral de l'ADR : "Lëtzebuerg gär hunn". © PHOTO: Christophe Olinger

Le candidat principal a en outre annoncé que le programme électoral de l'ADR serait présenté par le parti fin août. Le slogan électoral est déjà prêt : l'ADR ne veut pas «abandonner le Luxembourg» parce qu'il «aime le Luxembourg», tel est le message de la campagne.

La coalition entre l'ADR et le CSV reste une préférence

Que l'ADR aime gouverner, c'est ce qui ressort du discours de Keup. Interrogé à ce sujet, le candidat se montre plus modéré : «Nous ne voulons pas forcément aller au gouvernement. Si nous devons le faire, nous continuerons à être une opposition forte». Le candidat de tête ne veut pas non plus admettre que d'autres partis ont déjà annoncé ne pas vouloir former de coalition avec l'ADR: «Je ne suis pas sûr qu'ils ne veuillent pas gouverner avec nous. Ce ne sont pas les dirigeants du parti qui en décident, mais aussi d'autres au sein du parti. Et le peuple aussi», affirme Keup.

Les 60 candidats de l'ADR pour les élections de la Chambre. © PHOTO: Christophe Olinger

Lors du congrès du parti il y a quelques mois, le candidat de tête avait clairement envisagé une coalition avec le CSV et avait lancé un appel à Luc Frieden. A Bertrange également, il s'est prononcé pour une coalition avec le CSV: «C'est notre préférence. Mais nous pouvons imaginer une coalition avec tous, même si certains sont plus proches de nous. Sinon, nous gagnerons du terrain jusqu'à ce que plus personne ne nous dépasse», déclare Keup.

Les 60 candidats de l'ADR pour les élections de la Chambre

Depuis vendredi soir, les 60 candidats aux élections de la Chambre sont connus. L'ADR mise sur ses habituels chevaux de bataille des législatures précédentes. Dans la circonscription du Sud, le candidat Fred Keup et son collègue député Fernand Kartheiser mènent la liste. Dans le Nord, le député Jeff Engelen et le président du comité Nord, Michel Lemaire, prennent la tête de liste, ainsi qu'Alexandra Schoos, vice-présidente du parti, et le bourgmestre de Stadtbredimus, Robi Beissel, dans l'Est. Le tout nouveau conseiller communal de la Ville de Luxembourg, Tom Weidig, et Alex Penning sont têtes de liste dans l'arrondissement Centre.

District Sud Fred Keup (43, Mamer), Fernand Kartheiser (64, Fennange), Michel Bojanovic (47, Kayl), Jana Brück (23, Soleuvre), Amilcar Caetano (66, Tétange), Graziella Castellano (55, Dudelange), Lenka Divis (48, Clémency), Christian Fassbinder (53, Soleuvre), Emilie Goderniaux (32, Oberkorn), Christophe Grisius (26, Bettembourg), Dan Hardy (51, Olm), Jean-Marie Kalmus (61, Rodange), Arlette Kieffer (58, Pétange), Pierrette Koehler (53, Hüncherange), Patrick Kohn (55, Bettembourg), Luc Firmin Martiny (37, Bridel), Sylvie Mischel (57, Fingig), Luc Reyter (37, Soleuvre), Mara Schammo (57, Soleuvre), Bernard Schmit (54, Esch/Alzette), Kevin Serafini (31, Esch/Alzette), Rosella Spagnuolo (37, Dudelange), Viviane Tarayre (51, Rollingen)

Les candidats pour le district Sud. © PHOTO: ADR

District Est Alexandra Schooss (35, Berdorf), Robi Beissel (55, Stadtbredimus), Jang Modert (34, Schifflange), Jean Schoos (63, Berdorf), Yannick Schreiner (34, Grevenmacher), Alain Vossen (36, Christnach), Marc Welter (50, Bech-Kleinmacher)

Les candidats pour le district Est. © PHOTO: ADR

District Nord Jeff Engelen (70, Troine), Michel Lemaire (35, Clervaux), Jessica Christ (28, Useldange), Norbert Freymann (63, Mertzig), Laurent Gallinaro (35, Weiswampach), Moniqua Jaeger (57, Vichten), Carlo Kirsch (46, Nocher), Marie-Josée Wagner (61, Mertzig), Kathrin Wolff (23, Useldange)

Les candidats pour le district Nord. © PHOTO: ADR

District Centre Tom Weidig (50, Luxembourg), Alex Penning (48, Luxembourg), Marc Adamy (69, Ernzen), Ramon Biermann (55, Luxembourg), Yves Boden (62, Luxembourg), Alphonse Conrardy (67, Luxembourg), André Faber (39, Luxembourg), Marie-Andrée Faber-Schanen (79, Luxembourg), Marie-Thérèse Fuchs (73, Luxembourg), David Gawlik (40, Heisdorf), Krystyna Gawlik (62, Heisdorf), Marco Jakoby (49, Itzig), Serge Jochheim (46, Helmsange), Taylor King (31, Luxembourg), Tracy Macri (29, Ötrange), Nadejda Muller-Trotsenko (52, Luxembourg), Pierrot Simon (65, Luxembourg), Goulnora Soultanova (64, Luxembourg), Nicky Véronique Stoffel (48, Howald), Laurence Wolff-Weiss (45, Heffingen), Maksymilian Woroszylo (26, Oberanven)

Les candidats pour le district Centre. © PHOTO: ADR

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin