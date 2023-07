L'ADR remplace l'un de ses candidats après la découverte de posts Facebook à caractère nazi

Share this with email

L'ADR a fait savoir lundi soir qu'il y aurait un changement dans sa liste de candidats de la circonscription de l'Est pour les élections législatives. Alain Vossen, un entrepreneur de 36 ans, s'est retiré de la course, a-t-on appris. Selon l'ADR, ce retrait est lié à «des posts Facebook qu'il a publié il y a huit ans et qui ont été sortis de leur contexte d'alors, en partie à l'aide de Photoshop». Alain Vossen ne se sent donc «plus en mesure de représenter les idées de l'ADR». Il regrette son «utilisation insouciante des réseaux sociaux» à l'époque et se distancie aujourd'hui de ses prises de positions d'alors.

Selon les informations du Luxemburger Wort, au moins l'un de ces posts est une photo sur laquelle on voit Alain Vossen en compagnie d'une autre personne. Il porte un t-shirt avec un symbole SS bien visibles sur la manche. Dans au moins deux autres cas, l'ex-candidat ADR a apparemment posté une photo d'Adolf Hitler avec un slogan de mauvais goût, l'une de ces phrases minimisant l'holocauste. Cette photo d'Hitler date de 2015.

Par ailleurs, en 2022, une autre photo pouvant être jugée problématique a été publiée par l'ex-candidat ADR. Sur le cliché, Alain Vosser portait une casquette de baseball rouge portant le slogan de campagne de Donald Trump «Make America Great Again», mais le mot «America» était remplacé par le mot «Russia». Le profil Facebook correspondant a entre-temps été désactivé.

Il y a quelques années, Alain Vossen a posé avec un t-shirt sur lequel les runes SS sont clairement reconnaissables. © PHOTO: Capture d'écran Facebook

Selon l'ADR, le comité d'arrondissement Est a désigné à l'unanimité Jean-Marc Schmidt, 50 ans, germaniste diplômé de Mondorf, comme nouveau candidat pour les élections législatives, qui travaille depuis 2021 comme conseiller parlementaire pour le parti.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier