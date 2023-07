L'aéroport de Luxembourg a performé durant le mois de juin

Share this with email

Récemment primé comme étant l'un des aéroports les moins stressants d'Europe, le Findel absorbe pourtant de plus en plus de passagers au quotidien. Et ce ne sont pas les nouvelles destinations récemment annoncées par Luxair qui vont de changer la donne, au contraire.

L'ACI Europe, la voix des aéroports européens - représentant plus de 500 aéroports dans 46 pays - a confirmé l'augmentation du trafic aérien luxembourgeois ce lundi, dans son rapport sur le trafic aérien européen pour le mois de juin ainsi que la première moitié de l'année 2023. Il en ressort notamment que le trafic de passagers dans le réseau européen d'aéroports a augmenté de 28,3% au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, le trafic international augmentant deux fois plus vite que le trafic national.

Des incertitudes face à l'inflation

Par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, en 2019 donc, le nombre de passagers s'est établi à -7,7% au cours de la période mais s'est amélioré de manière continue au fil des six premiers mois de l'année, passant de -11% en janvier à -5,9% en juin, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant-covid. «Jusqu'à présent, la demande est restée extrêmement résistante face à des pressions inflationnistes durables et à des augmentations record du prix des billets d'avion. Mais si l'on se projette dans l'avenir et que l'on dépasse le pic des mois d'été, on constate une baisse significative de la demande d'été, nous voyons d'importants risques de baisse et beaucoup d'incertitude», précise toutefois Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe.

Cela dit, la situation d'un aéroport n'est pas celle d'un autre. En juin, les meilleures performances en matière de trafic de passagers sur le marché de l'UE sont venues des aéroports de Grèce (+14,2%), d'Islande (+9,3%) mais aussi du Luxembourg (+8,7%), du Portugal (+8,1%) et de la Pologne (+6.3%). A l'inverse, les aéroports de Finlande (-32,2%), de Slovénie (-31,9%), d'Allemagne (-21,7%), de Bulgarie (-20,5%) et de Suède (-18,8%) sont restés bien en deçà de leurs niveaux d'avant la pandémie.

Plus surprenant, dans le reste de l'Europe, les meilleures performances en matière de trafic de passagers ont été enregistrées dans les aéroports d'Albanie (+114,6 %), en raison de l'expansion des transporteurs à très bas coûts, suivis par ceux de l'Ouzbékistan (+91,7 %), de l'Arménie (+87,6 %) et du Kazakhstan (+43,6 %), qui ont bénéficié du trafic russe se détournant du tourisme européen.