L'aéroport du Luxembourg, l'un des moins stressants d'Europe

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le moment du départ en vacances n'est pas toujours une partie de plaisir. Spécialement quand on doit passer par la case aéroport, bondé en pleine saison estivale. Le passage à l'aéroport génère bien souvent pas mal de stress chez les vacanciers, qui doivent composer avec des files interminables au comptoir d'enregistrement ou aux contrôles de sécurité.

Lire aussi :Luxair va relier Milan-Linate, La Palma et Praia

Comment faire pour rendre cette étape angoissante pour certains la moins pénible possible? Selon le portail d'information de l'espace Schengen, il faut miser sur une destination moins prisée des touristes, et qui attire donc moins les foules, et dont l'aéroport se situe non loin du centre-ville. Le prix du parking est également un critère important à prendre en compte, rapporte le portail d'information, qui s'est basé sur des données de l'entreprise de location de voitures Streefreecarrental.

Proches du centre-ville

L'aéroport du Findel tire particulièrement son épingle du jeu dans le classement des aéroports les moins stressants d'Europe. Il arrive en effet en deuxième position, juste derrière l'aéroport de Billund, au Danemark. Chaque année, 3,7 millions de passagers transitent par la localité danoise, contre un peu plus de 4 millions pour Luxembourg. En termes de fréquentation, on est bien loin des dizaines de millions de voyageurs que drainent les plus grands aéroports européens, Heathrow à Londres détenant la palme dans ce domaine avec plus de 80 millions de passagers en 2019. De quoi donc offrir ici un départ en vacances loin des grandes foules.

Autre atout de l'aéroport danois situé à trois heures de route de Copenhague: sa proximité avec le centre-ville de Billund, qui ne se trouve qu'à 5,9km. Une proximité mise en avant également pour expliquer la bonne place du Findel, situé à seulement 7,6 km de Luxembourg-Ville. La diversité de l'offre de ses restaurants est également soulignée, avec neuf établissements différents, contre cinq pour l'aéroport danois qui truste le classement.

Se perdre sur le chemin de l'aéroport, un gros stress Selon une précédente enquête réalisée par Priority Pass, relate encore le portail d'information de l'espace Schengen, la plus grande source de stress pour les voyageurs impatients de décoller vers leur destination de vacances est la peur d'être coincé sur le chemin de l'aéroport. Perdre ses bagages, manquer l'embarquement ou avoir des problèmes avec son passeport sont quelques-uns des autres points qui stressent également particulièrement les voyageurs.

Si le Luxembourg a reçu la cote de 83% (la plus élevée du classement) et qu'il a réussi à collecter 34 points, il perd un peu de plumes à cause du prix du parking pour une semaine. Alors qu'au Findel, il est demandé aux voyageurs de débourser jusqu'à 91,21 euros pour sept jours de stationnement, ce prix tombe à 62,41 euros pour Billund et même 45,5 euros pour Vilnius, qui finit sur la troisième marche du podium des aéroports les moins stressants d'Europe.

Aéroports Nombre de passagers en 2022 1. Billund (Danemark) 3,7 millions 2. Luxembourg 4,1 millions 3. Vilnius (Lituanie) 3,9 millions 4. Minorque (Espagne) 3,9 millions 5. Hanovre (Allemagne) 3,9 millions 6. Newcastle (Royaume-Uni) 4,1 millions 7. Corfou (Grèce) 3,7 millions 8. Trondheim (Norvège) 3,8 millions 9. Turin (Italie) 4,1 millions 10. Cagliari Elmas (Italie) 4,3 millions

Dans le reste du classement, on retrouve plusieurs aéroports du pourtour méditerranéen, comme Minorque (4e), moins fréquentée que sa grande soeur Majorque, celui de Corfou ou les aéroports italiens de Turin (9e) et Cagliari Elmas (10e).

Lire aussi :Les syndicats luxembourgeois s'inquiètent de l'arrivée de Wizz Air

Mieux vaut dès lors bien choisir sa destination, alors que plusieurs grands aéroports européens ont signalé en juin un nombre record de voyageurs, notamment en Allemagne, en Suisse et en Autriche, et que ce nombre devrait encore augmenter d'ici la fin de l'été.