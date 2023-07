L'alphabétisation sera possible en français dans tous les cycles du fondamental dès 2032

La langue d'apprentissage pour la lecture et l'écriture se définit en concertation avec les parents, qui conservent le choix définitif. © PHOTO: Shutterstock

Les vacances d'été ont débuté le 15 juillet et les écoliers ne reprendront pas le chemin de l'école avant le 14 septembre. Et si l'heure est donc à la détente pour la jeunesse, elle était au bilan ce mardi matin pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Au sommaire de la présentation du ministre Claude Meisch (DP), le projet-pilote «Zesumme wuessen – alphabétisation en français». Il a d'emblée tenu à préciser que l'alphabétisation est un «moment clé qui pose les jalons pour un parcours scolaire réussi».

«Le choix de la langue d'alphabétisation dans l'enseignement fondamental public deviendra un élément important pour réduire les inégalités du système scolaire et contribue à l'effort de la politique éducative d'offrir à tous les élèves les meilleures chances de réussite.»

Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux que Claude Meisch avait tenus lors de la présentation des résultats d'une étude sur le potentiel des structures d'éducation et d'accueil des jeunes enfants dans l'apprentissage linguistique.

En mai dernier, le ministre de l'Éducation soulignait ainsi déjà l'«impact positif» de l'essor des écoles internationales dans le pays et «l'expérimentation» que représente la mise en place de classes d'alphabétisation en français. Des concrétisations qui viennent répondre aux attentes de nombreuses familles, notamment de la communauté francophone et lusophone.

Parmi elles, certains qui sont maintenant parents ont plus jeunes pâtis eux-mêmes de leurs difficultés avec les langues germaniques pendant leur scolarité et souhaitent briser un certain plafond de verre, notamment pour voir leurs enfants accéder au classique.

67,7% des élèves du fondamental ne parlent pas luxembourgeois à la maison

Et pour cause, le taux des élèves de l'enseignement fondamental qui ne parlent pas le luxembourgeois comme première langue dans le cercle familial s'est élevé à 67,7% pour l'année scolaire 2022/2023. Un résultat qui reflète la singularité du Grand-Duché, où ce sont 124 langues qui sont pratiquées par les résidents et où le multilinguisme fait partie intégrante de l'ADN du pays avec ses trois langues nationales officielles.

Quatre écoles ont donc été sélectionnées pour le projet-pilote qui a débuté septembre 2022: la Schoul Uewerkuer de Differdange, la Schoul Deich de Dudelange, la Fielser Schoul de Larochette et enfin, la Nelly Stein Schoul de la commune de Schifflange.

Au sein de ces établissements, ce sont les classes du cycle 1.2 (de 3 à 5 ans) qui sont concernées, ainsi qu'une classe du cycle 2.1 (6 à 7 ans) ouverte seulement à l'école de Schifflange. Sur les 28 élèves inscrits en cycle 2.1, ce sont d'ailleurs 12 d'entre eux qui ont bénéficié d'un apprentissage de la lecture et de l'écriture en français.

Un chiffre qui va connaitre une augmentation dès la rentrée prochaine, puisque l'apprentissage en cycle 2.1 s'ouvrira dans toutes les écoles du projet-pilote, portant ce total à 119 élèves concernés pour 53 dont les parents ont opté pour l'alphabétisation en français.

Que les anxieux quant à la pérennité de la langue luxembourgeoise se rassurent, bien que ce projet dont le déploiement effectif à la totalité des écoles fondamentales du Luxembourg soit prévu pour la rentrée 2032, il n'est toutefois en aucun cas question de négliger les deux langues germaniques officielles.

Le luxembourgeois reste la langue véhiculaire entre les élèves

L'apprentissage de l'allemand oral commencera dès le cycle 2, et l'écriture débutera en première classe du cycle 3. Le reste du programme scolaire suit une logique selon laquelle les explications écrites sont fournies dans les deux langues, tandis que les mathématiques sont offertes dans les deux langues oralement. Concernant le luxembourgeois, son rôle en tant que langue véhiculaire reste inchangé.

Des témoignages d'enseignants et de parents attestent «que le luxembourgeois reste utilisé entre les enfants dans la cour de l'école lorsqu'ils se parlent entre eux».

Finalement, seul le temps donnera les résultats de ces aménagements dans le système scolaire national, qui doivent permettre à tout élève de poursuivre sa scolarité dans le cursus de son choix dans le secondaire. Les résultats du projet-pilote seront donc dûment monitorés par tout un ensemble d'acteurs collaborant avec l'Éducation nationale, à l'image du LUCET de l'Uni et du Script, le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques.