L'ascenseur vers le Holleschbierg devient réalité

Un ascenseur reliant le centre de Hesperange au Holleschbierg est en discussion depuis quelques années. En 2017 déjà, le gagnant d'un concours d'architectes avait été choisi pour faire avancer le projet. Ce n'est que maintenant que les premiers travaux sont visibles.

Pourtant, le projet avait déjà été adopté à l'unanimité lors de la réunion du conseil municipal du 19 juillet 2021. Le calendrier initial prévoyait que les travaux commenceraient après les vacances d'été 2022. Mais entre-temps, le début des travaux a été repoussé de dix mois.

En juin de cette année, les fondations de l'ascenseur ont toutefois été coulées sur le petit parking «Am Keller». L'arrêt de bus qui se trouvait à cet endroit a donc été déplacé d'environ 80 mètres en direction de l'église.

A 35 mètres de hauteur

La tour, à l'intérieur de laquelle sera installé l'ascenseur, aura une hauteur de 35 mètres. La pointe supérieure sera reliée au Holleschbierg par une passerelle de près de 40 mètres de long, d'où l'on aura une vue dégagée sur la place Pol Jomé et le parc situé derrière.

L'ensemble de la construction rappelle l'ascenseur panoramique entre le Pfaffenthal et la ville haute. Pourtant, le modèle de Hesperange est deux fois moins haut et le trajet en ascenseur dure plus de deux fois plus longtemps que dans la capitale. En revanche, il existe un escalier supplémentaire qui permet aux plus sportifs de franchir la différence de hauteur à pied.

La forme d'une pomme de pin

Si la capacité maximale de 24 personnes est atteinte, les marches offriront ainsi une alternative pratique. En cas de panne de l'ascenseur, il reste également une liaison directe entre le centre du village et le Holleschbierg. Un chemin passant devant le terrain d'entraînement de football et menant au terrain de beach-volley. L'habillage de la construction est constitué d'une façade métallique composée de losanges individuels en tôle. Ils sont disposés de manière à ce que la tour rappelle une pomme de pin.

1 / 2 En oblique, au-dessus du chalet en bois bleu, on peut voir la plate-forme pour la passerelle. © PHOTO: Frank WEYRICH

2 / 2 A l'arrêt de bus «Am Keller», on reconnaît bien les grandes lignes de la tour d'ascenseur. © PHOTO: Frank WEYRICH





L'observateur attentif remarquera que la section transversale de l'ascenseur n'est pas orientée parallèlement à la route, mais selon un angle. La raison en est située environ 30 mètres plus haut. L'arrivée de la passerelle prévue est en effet décalée par rapport à l'ascenseur, de sorte qu'elle passera en biais au-dessus des rochers.

Mise en service pour la rentrée scolaire 2024

En ce qui concerne le calendrier, le bourgmestre Marc Lies (CSV) connaît de plus amples détails: «Selon les informations fournies par l'entrepreneur, le gros œuvre de la tour devrait être terminé à Noël de cette année». La prochaine étape est également déjà prévue: «Début 2024, le pont sera livré et hissé à sa position par une grue spéciale afin d'établir la liaison avec le Holleschbierg», poursuit-il.

Cette opération spectaculaire devrait se dérouler en février. Il faudra ensuite attendre encore quelques mois pour que les travaux soient achevés, y compris le revêtement et l'aménagement intérieur. «On nous a assuré que l'ascenseur serait opérationnel pour la rentrée scolaire 2024», explique Marc Lies.

Rien de nouveau sous le pont de l'autoroute

Pendant que la liaison entre le centre du village et le Holleschbierg devient réalité, une autre idée est tombée aux oubliettes. Celle-ci prévoyait de relier les installations sportives à un autre quartier de la commune. Il existe en effet la possibilité d'une courte liaison entre Howald et le Holleschbierg. Le pont autoroutier «Pont Victor Bodson» au-dessus de l'Alzette dispose d'un pont dit de service, à l'instar du pont suspendu sous le Pont Adolphe de la capitale. Il est principalement utilisé pour inspecter l'état du pont ou pour effectuer des travaux d'entretien. Un aménagement adapté aux vélos semblait être une idée logique.

1 / 2 Le pont de service sous l'autoroute ne sera pas aménagé en piste cyclable . © PHOTO: Frank WEYRICH

2 / 2 Le pont de service sous l'autoroute ne sera pas aménagé en piste cyclable. © PHOTO: Frank WEYRICH





Mais lorsque le Luxemburger Wort a interrogé le ministère de la Mobilité, il n'a reçu qu'une réponse laconique: «A ce jour, rien n'est prévu au Pont Victor Bodson».

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin