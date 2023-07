Le Blues'n'Jazz Rallye a animé la capitale

Share this with email

Alors que le Blues Express s'est arrêté le week-end dernier à Lasauvage et au Fond-de-Gras, le Blues'n'Jazz Rallye a attiré samedi soir des milliers de fans de musique et de fêtards dans la vieille ville de Luxembourg. Au Pfaffenthal, au Stadtgrund et à Clausen, 40 musiciens et groupes ont joué sur différentes scènes en plein air et dans différents bars, cafés et lieux comme le Scott's Pub ou le Café des Artistes.

Des musiciens et groupes internationaux et locaux étaient de la partie - entre autres De Läb, Daniel Migliosi et Arthur Possing.

Le photographe du Luxemburger Wort, Alain Piron, s'est mêlé à la foule et a immortalisé les plus beaux moments de la soirée.

1 / 15 Le groupe belge LüpaGangGang. © PHOTO: Alain Piron

2 / 15 Keziah Jones, originaire du Nigeria, était sans aucun doute le clou de ce festival de blues et de jazz. © PHOTO: Alain Piron

4 / 15 Au son du groupe Free Lab, il était impossible de rester immobile. © PHOTO: Alain Piron

5 / 15 © PHOTO: Alain Piron

6 / 15 Au "Scott's Pub", on pouvait également apprécier le meilleur de la musique. © PHOTO: Alain Piron

7 / 15 Le groupe luxembourgeois Heavy Petrol était quant à lui présent au Liquid Pub. © PHOTO: Alain Piron

8 / 15 Le Daniel Migliosi 6tet a joué au Melusina. © PHOTO: Alain Piron

9 / 15 Kid Colling et son trio de blues ont suscité l'enthousiasme. © PHOTO: Alain Piron

10 / 15 Au "Café des Artistes", l'ambiance était à la bonne humeur et à la bonne musique. © PHOTO: Alain Piron

11 / 15 © PHOTO: Alain Piron

13 / 15 Plusieurs groupes se sont produits dans la cour de l'abbaye de Neumünster. © PHOTO: Alain Piron

14 / 15 © PHOTO: Alain Piron

15 / 15 Free Lab a une fois de plus enthousiasmé les fans. © PHOTO: Alain Piron