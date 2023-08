Le centre sportif «The Loft» à Contern se déclare en faillite

«The Loft», fondé par Julien Proia, a été ouvert fin 2020, en pleine pandémie. © PHOTO: The Loft

Il s'agit d'une nouvelle fermeture recensée au Luxembourg au cours des dernières semaines. Le complexe sportif dédié au football indoor «The Loft», à Contern, a déposé son bilan ce mois-ci, près de trois ans après son ouverture.

La faillite du site de 4.000 m2, dont 2.200 m2 occupés par quatre terrains synthétiques, a été déclarée le 8 août.

«The Loft», fondé par Julien Proia, a été ouvert fin 2020, en pleine pandémie. En plus des terrains et d'une académie de football, le complexe disposait également de services de restauration. L'engagement du chef étoilé Eric Maire avait été annoncé pour 2021. Le lieu se considérait aussi comme un espace d'organisation d'événements sportifs et de formation.

Pertes et dettes

Selon Paperjam, dans son seul bilan publié - celui de 2020 - «The Loft» affichait une perte annuelle d'environ 265.000 euros et des dettes d'environ 675.000 euros.

Le fondateur du complexe, qui a également ouvert une succursale à Strassen, a déclaré au printemps dernier au magazine Merkur qu'il travaillait sur une offre destinée aux autorités locales.

Difficile de dire si le site rouvrira, éventuellement avec d'autres investisseurs. Toujours est-il que le site web de «The Loft» indique que le centre sportif «est fermé, mais rouvrira très bientôt».