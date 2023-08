Le Chalon de Thé de Luxembourg a exaucé le dernier souhait d'Amandine, gravement malade

Share this with email

Difficile de rester insensible face au récit de Mehdi Mimèche, le gérant du Chalon de Thé Luxembourg, l'enseigne de bar à chats. Ce dernier a pu réaliser le souhait d'Amandine, une jeune femme de 31 ans malade et en fin de vie. «L'un de ses derniers souhaits était de s’entourer de nos chats pendant quelques heures. Dans cet objectif, le Chalon a été privatisé pour un moment hors du temps qui restera gravé à jamais dans nos cœurs», relate-t-il dans un post Facebook massivement partagé.

Pour Virgule, il revient sur cette journée particulièrement chargée en émotions. «Karen, une ambulancière travaillant pour l'association Ambulanz Wonsch, qui réalise les rêves des personnes en fin de vie et qui travaille auprès d'Amandine, est venue samedi dernier dans notre salon. Elle m'a demandé si l'espace du salon était assez grand pour accueillir une personne sur un brancard. Étant donné que nous recevons déjà des personnes en fauteuil roulant, je n'y voyais pas le moindre inconvénient. Une heure plus tard, cette même ambulancière me demande s'il serait possible de venir lundi», se remémore Mehdi.

Problème: l'établissement est généralement fermé le lundi. «Mais c'est là que j'apprends qu'étant une véritable amoureuse des chats, il s'agissait de l'un de ses derniers souhaits», ajoute-t-il. En effet, à 31 ans, Amandine est atteinte d'une grave maladie d'origine pulmonaire et se trouve actuellement en fin de vie. «Il était bien évidemment clair que j'allais faire tout ce qui était possible pour réaliser son rêve».

J'ai directement été frappé par la lucidité d'Amandine. Ses connaissances sur les chats m'ont tout simplement bluffé Mehdi Mimèche Gérant du Chalon de Thé Luxembourg

Le rendez-vous est ainsi donné ce lundi à 13h. «L'ambulance est arrivée avec Amandine à l'intérieur. Le brancard a été installé au milieu du salon. J'ai directement été frappé par la lucidité d'Amandine. Ses connaissances sur les chats m'ont tout simplement bluffé», note celui qui est aussi comportementaliste félin et assistant vétérinaire. «On a eu un véritable moment d'échange autour de notre amour commun pour les chats».

Amandine, hospitalisée au CHL, n'avait pas quitté l'hôpital depuis un an. © PHOTO: D.R.

Encore sous le coup de l'émotion, Mehdi nous explique que cela faisait un an qu'Amandine, hospitalisée au CHL, n'avait pas quitté l'hôpital. «Pour elle, être entourée de chats, c'était vraiment un moment exceptionnel. Les chats étaient très présents autour d'Amandine et elle a d'ailleurs pu leur donner quelques friandises. Autant pour elle que pour nous, ce fut une journée inoubliable. J'ai d'ailleurs eu des nouvelles de la maman d'Amandine qui m'a dit, ce mardi, que sa fille avait encore des étoiles plein les yeux».

La volonté du Chalon de Thé Luxembourg, c'est de créer du lien social. © PHOTO: D.R.

Il faut dire qu'au-delà de l'originalité du concept, le Chalon de Thé Luxembourg se veut être un outil d'«innovation sociale», comme le précise son gérant, que l'on surnomme affectueusement le «prince des chats». «Notre volonté, c'est de créer du lien social. On reçoit beaucoup de personnes souffrant de solitude dans notre établissement, mais également des personnes autistes qui viennent avec leurs éducateurs, des enfants venant de différentes crèches, mais aussi beaucoup de seniors résidant dans des maisons de retraite».

Amandine a également pu nourrir les chats. © PHOTO: D.R.

Mehdi explique donc qu'il n'est pas contre l'idée de renouveler l'expérience en privatisant les lieux pour y accueillir des personnes désireuses de passer quelques heures au milieu de ces adorables petites boules de poils. «On le fait déjà, mais je crois que c'est important que les gens sachent que c'est possible et que cela peut faire un bien fou. La «ronronthérapie», qui consiste à profiter du ronronnement des chats pour se soigner, permet de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires de 40%. Il y a un vrai bienfait thérapeutique derrière tout cela et on ne demande qu'à faire grandir cette vague de bonheur», insiste Mehdi.