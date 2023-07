Le congrès du LSAP officialise Paulette Lenert comme tête de liste nationale

Paulette Lenert est officiellement la tête de liste nationale du LSAP. «Nous sommes prêts, nous livrons» est le slogan de la campagne et du programme électoral du parti.

Il n'y a pas eu d'interventions critiques pendant le congrès du LSAP: chez les socialistes, on s'efforce de rester unis. © PHOTO: Laurent Blum

Des résultats de rêve ont été obtenus dimanche lors du congrès du programme du LSAP à Leudelange: le programme électoral a été adopté à l'unanimité -le président du congrès Alex Bodry ne se souvenait pas que cela avait déjà été le cas- et Paulette Lenert a été confirmée, tout comme Sacha Pulli au poste de trésorier, comme tête de liste nationale pour les élections législatives d'octobre, avec 225 voix sur 226 délégués. «La mission est énorme, je donnerai tout ce que je peux pour gagner ces élections avec vous», a-t-elle promis avant d'inviter les 60 candidats à monter sur scène et de clôturer le congrès au son de l'Internationale.

Auparavant, dans un discours de 27 minutes, elle avait donné le ton de la politique avec laquelle elle entend mener le LSAP dans la campagne électorale et qui est placée sous le signe d'une «social-démocratie moderne et forte». «Nous nous présentons avec un programme clair et réaliste, dans l'intérêt de l'homme, de son bien-être et de la société, et dont la sécurité sociale est la pièce maîtresse.»

Semaine de 38h et sixième semaine de vacances

«Les valeurs du LSAP ne sont pas compatibles avec une politique économique stérile et consumériste du siècle dernier qui nuit à l'environnement, ni avec un libéralisme opportuniste qui profite surtout aux privilégiés», a-t-elle souligné en se distançant de la concurrence du CSV et du DP. «Dans le monde du LSAP, l'économie est au service de la société. Tout le monde doit aller bien et pas seulement ceux qui sont nés dans la prospérité», a-t-elle déclaré.

Dans le monde du LSAP, l'économie est au service de la société. Paulette Lenert Tête de liste du LSAP

L'amélioration continue des conditions de travail est importante pour la ministre de la Santé, car le nombre de maladies liées au travail augmente au Luxembourg. «Si les gens roulent sur la jante, il ne sert à rien d'accélérer», a-t-elle averti. Le programme électoral, esquissé auparavant par les deux têtes de listes régionales, Flore Schank, du Nord, et Ben Streff, de l'Est, prévoit également la semaine de 38h avec compensation salariale complète ainsi qu'une sixième semaine de vacances pour le secteur privé. Le salaire minimum doit à nouveau augmenter de 100 euros- ce que le LSAP avait déjà imposé en 2018- et l'index ne doit pas être touché. Le système des conventions collectives doit pour sa part être développé.

Pour le LSAP, la redistribution fait partie d'un monde juste. Tous les orateurs, y compris les deux coprésidents du parti, Francine Closener et Dan Biancalana, ont mis l'accent sur ce point. «Le libéralisme ne parvient pas à une répartition équitable», a déclaré Dan Biancalana. Francine Closener a ajouté: «Les impôts ne peuvent pas baisser pour tout le monde, celui qui prétend cela n'est pas honnête. Cela semble trop beau pour être vrai et n'a déjà rien apporté hier, si ce n'est d'augmenter les profits de certains». Paulette Lenert a donc promis: «Avec nous, les richesses seront réparties plus équitablement».

Le programme prévoit désormais une réforme fiscale avec une adaptation du barème fiscal et un alignement de l'imposition du capital et du travail. Dix-huit mesures doivent permettre d'alléger les petits revenus et les classes moyennes. Les familles monoparentales, en particulier, doivent être davantage soutenues financièrement. Les jeunes doivent pour leur part bénéficier d'un crédit d'impôt de 200 euros pendant les cinq premières années.

Un impôt sur le capital et ses revenus doit être analysé. À la demande des jeunes socialistes, les biens immobiliers ont également été inclus - l'exception des logements occupés par leur propriétaire, pour lesquels un abattement de 2,6 millions d'euros doit être appliqué.

Une politique environnementale sociale et équitable

Paulette Lenert a également abordé la question du changement climatique: «Le tournant écologique est une priorité. Il ne doit pas y avoir de nouvelles injustices. Tout le monde doit avoir les moyens de participer». Concrètement, cela signifie qu'«une nouvelle loi sur la protection de l'environnement avec des règles plus claires et moins d'interdictions sera élaborée», comme l'a décrit Ben Streff, que les villes soient végétalisées, qu'il faut miser davantage sur le photovoltaïque et l'e-mobilité. France Closener a affirmé: «Nous allons gérer le changement avec les gens - si la politique climatique est faite pour tout le monde, alors elle réussira»

Les socialistes envoient également un signal fort en faveur de l'éducation et contre le développement des écoles privées: «Nous nous engageons très clairement en faveur de l'école publique», a déclaré Paulette Lenert sous de vifs applaudissements. «Nous avons besoin de citoyens éclairés et devons soutenir de manière ciblée les enfants et les jeunes qui en ont besoin». Parmi les mesures concrètes, Flore Schank a cité le fait qu'un deuxième enseignant s'occupe des enfants à l'école maternelle.

L'enseignement des langues sur doit tenir compte de la diversité. Ainsi, le luxembourgeois doit être la langue d'intégration dès le plus jeune âge, les socialistes sont également ouverts à l'alphabétisation en français et veulent simplifier les exigences linguistiques dans l'enseignement secondaire.

Chaque euro investi dans l'éducation est un investissement dans l'avenir, a précisé Paulette Lenert. «Avec nous, il y aura des domaines où l'on ne fera pas d'économies. C'est particulièrement vrai pour la politique de santé, où nous allons investir beaucoup d'argent.»

On n'économisera ni sur l'équipement, ni sur la rentabilité, ni sur le résultat pour le patient. Les points forts du programme sont les centres de santé locaux, la prévention, la santé mentale ainsi que la bonne formation et la formation continue du personnel de santé. Une seule convention collective doit s'appliquer au secteur hospitalier et au secteur des soins.

Nous ne pouvons pas accepter que 20% des personnes vivent à la limite du risque de pauvreté. Paulette Lenert

L'une des priorités des socialistes est bien sûr aussi le thème récurrent du logement. Ben Streff a exigé qu'un socialiste prenne enfin en charge ce portefeuille. «Nous avons besoin d'une véritable offensive en matière de construction de logements et nous devons obtenir massivement des logements en mains publiques». L'objectif est que 25 à 30% des logements locatifs soient gérés par l'État et donc abordables. Les incitations à la spéculation sont rejetées. «Nous ne voulons pas libéraliser le secteur immobilier, nous voulons réguler le marché», a souligné Francine Closener.

Paulete Lenert a toutefois qualifié de priorité absolue l'augmentation du risque de pauvreté. «Nous ne pouvons pas accepter que 20% des personnes vivent à la limite du risque de pauvreté. L'écart entre les riches et les pauvres doit être réduit, car c'est ce qui, en fin de compte, maintient le pays calme, vivable et sûr.» Le droit de vote à partir de 16 ans figure également dans le programme du LSAP.