Le covid-19 a été la maladie prédominante en 2022

La pandémie de covid-19 semble loin déjà... Une situation bien différente de 2022, où la maladie était encore prédominante et était celle la plus déclarée dans le système de déclaration des maladies transmissibles au Luxembourg. Le dispositif a été mis en place par une loi spécifique en 2018 pour répondre aux lacunes du système précédent, qui prenait en compte uniquement les déclarations des médecins. Aujourd'hui, les laboratoires sont aussi associés au dispositif.

Lire aussi :De femme d'affaires à bénéficiaire de l'aide sociale à cause du covid long

Le système permet de transférer en temps réel des données de manière automatique. Ce qui se révèle souvent bien utile, comme le souligne le Dr. Anne Vergison, chef de division à l'Inspection sanitaire. «On peut ainsi intervenir immédiatement et éviter qu'une épidémie se propage dans certains cas». Le système, qui tient compte des obligations européennes et internationales, permet également des collaborations et des analyses au niveau européen. Car, c'est bien connu, les microbes n'ont pas de frontière...

L'année dernière, sans surprise, c'est donc le covid-19 qui a été la maladie la plus fréquemment déclarée, selon le rapport annuel épidémiologique sur les maladies transmissibles présenté ce mardi par l'Inspection sanitaire et la direction de la Santé.

Cinq pics de covid en 2022

Comme le souligne le rapport, «un nombre considérable de déclarations a été enregistré» en 2022 (835.831) pour des cas de covid-19. Celles-ci concernaient plus de 400.000 individus testés au moins une fois au cours de l'année. L'augmentation du nombre de cas de covid a été significative tout au long de l'année et cinq pics épidémiques ont été observés sur 12 mois, espacé chaque fois de 2-4 mois. La vague la plus importante a été enregistrée fin janvier 2022, quelques semaines après l'arrivée du variant Omicron.

Lire aussi :Au Luxembourg, le stock de vaccins est suffisant en vue d'une nouvelle vague

La situation épidémiologique s'est significativement calmée à l'heure actuelle, comme l'a confirmé le Dr. Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé. Le nombre de tests effectués a, à l'heure actuelle, diminué par rapport aux périodes précédentes. «L'analyse des eaux usées reste un indicateur important pour surveiller l'évolution de la maladie», a indiqué le Dr. Anne Vergison. A l'heure actuelle, ces analyses confiées au LIST montrent que les cas sont moins nombreux qu'à la même période l'an dernier. Le virus devrait évoluer de manière saisonnière, comme les autres coronavirus déjà connus, et provoquer «un bon gros rhume» chez ceux qui l'ont contracté.

Deux vagues de grippe

Le rapport révèle également que plusieurs autres maladies transmissibles ont vu leur fréquence augmenter en 2022 et sont restées au centre des préoccupations des acteurs de la santé publique.

Après deux années où elle a été quasiment inexistante, la grippe a fait sa réapparition en 2022. Deux vagues importantes ont été enregistrées au cours de l'année, l'une au printemps et l'autre juste avant Noël. Ce sont les enfants qui ont été les plus touchés par ces pics.

Les cas de tuberculose étaient également en recrudescence l'an dernier, avec 48 déclarations, contre 35 en 2021 (+37%). 52% des maladies déclarées étaient d'origine européenne. Ce sont principalement des hommes qui ont été touchés.

La bronchiolite, future maladie à déclarer Une épidémie de Virus Respiratoire Syncitial (RSV) a fait trembler les hôpitaux pédiatriques du pays lors de l'hiver 2021-2022, à laquelle est venue s'ajouter l'épidémie de grippe. Le Dr. Jean-Claude Schmit a indiqué que le RSV «a été ajouté à la liste des maladies à déclarer à l'avenir». Pour cela, il faudra cependant modifier la loi de 2018. Le directeur de la Santé a rappelé qu'un vaccin pour soigner la bronchiolite était en préparation. Les premiers résultats se sont montrés prometteurs. «Mais il n'est pas encore disponible sur le marché», a-t-il ajouté. Des anticorps monoclonaux anti RSV seront également bientôt disponibles. Ils devraient non seulement favoriser l'immunisation contre le virus mais aussi réduire la fréquence des hospitalisations des nourrissons de 80%.

57 cas de variole du singe

Le rapport annuel a été présenté par le Dr. Schmit et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). © PHOTO: Mélodie Mouzon

Si elle ne fait plus parler d'elle aujourd'hui, la variole du singe est restée plusieurs mois sous les feux de l'actualité en 2022. Au total, 57 cas ont été confirmés par un diagnostic de laboratoire. L'épidémie a principalement touché des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'épidémie, qui a débuté en juin, s'est poursuivie jusqu'en novembre mais avec des cas en diminution au fil des semaines, probablement suite à la mise en place d'un programme de vaccination et à l'acquisition de l'immunité collective au sein de la communauté touchée par le virus.

2022 a vu également une augmentation des cas de salmonellose, mais principalement par la participation d'un nouveau laboratoire dans l'enregistrement des déclarations. Le séquençage génétique a permis de relier deux cas de salmonellose au Luxembourg à une épidémie en Europe déclenchée dans l'usine Ferrero d'Arlon. Au total, plus de 400 personnes ont été touchées à travers l'Europe.

Des mesures d'hygiène défaillantes

Le rapport souligne également que plusieurs autres maladies, comme les infections à norovirus (principales causes des grippes intestinales chez l'homme, ndlr) ou les rotavirus, ont connu une reprise en 2022, après avoir connu une accalmie suite à la mise en place de mesures sanitaires (port du masque, respect des distances,...) durant la pandémie. Des failles dans les mesures d'hygiène sont souvent à l'origine de ces épidémies. «On a remarqué que tous les hôpitaux qui ont appliqué les mesures d'hygiène des mains ont connu une réduction drastique des infections», a commenté le Dr. Anne Vergison.

Lire aussi :Un vaccin gratuit contre le zona pour une partie de la population

Le système de surveillance mis en place a également permis d'exclure la présence sur le territoire luxembourgeois de maladies éradiquées ou avec un objectif d'éradication en Europe, comme la rougeole, la rubéole ou encore la polio.

«Globalement, et grâce à la digitalisation, notre système fonctionne bien», se réjouit le Dr. Schmit. Des développements sont encore attendus, notamment au niveau technique. A l'avenir, il faudrait aussi que toutes les maladies soient notifiées par tous les acteurs. «Une amélioration de la qualité des données collectées permettra de mener des enquêtes épidémiologiques plus approfondies, d'élaborer des réponses rapides et d'adopter des mesures de prévention ciblées et efficaces», conclut le rapport.