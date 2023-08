Le covid circule toujours activement au Luxembourg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

On pensait que le covid-19 était de l'histoire ancienne. Malheureusement, le virus, qui continue de circuler au Luxembourg, a récemment refait parler de lui. Pour quelle raison? Tout simplement en raison de l'apparition d'un nouveau variant dénommé «Eris». Celui-ci est responsable d'une hausse de nouveaux cas en France. Il représenterait d'ailleurs déjà 35% des cas dans le pays et serait désormais majoritaire dans l'Hexagone.

Lire aussi :

Loi Covid : la «pandémie» devient la «maladie» Covid-19

De ce que l'on sait, il s'agit d'un sous-variant d'Omicron, qui aurait été initialement repéré en Inde. Si les symptômes associés à Eris sont similaires à Omicron et ne semble donc pas plus dangereux que ce dernier, il semble par contre davantage transmissible que les variants précédents. De quoi faire craindre une nouvelle vague au Luxembourg?

Eris n'est pas encore répandu au Grand-Duché

Contacté, le ministère de la Santé n'est pas alarmé. «Actuellement nous continuons à faire face au sous-variant Omicron XBB (circulant au Luxembourg depuis plusieurs mois, NDLR)».

Si ce même ministère nous parle d'une situation qui «reste stable, avec un faible taux d'infections», les rapports hebdomadaires publiés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) font état d'une hausse des infections au cours de la dernière semaine de juillet, en comparaison avec les données de la semaine précédente.

Lire aussi :

Le covid-19 a été la maladie prédominante en 2022

Le taux d'incidence au Grand-Duché, qui correspond au nombre de cas pour 100.000 habitants, est l'un des plus élevés d'Europe avec plus de 16 cas pour 100.000 habitants, et même davantage lorsqu'on s'intéresse seulement aux personnes âgées de 65 ans et plus. La moyenne européenne est quant à elle située à huit cas environ.

Certes, on est encore très loin des vagues épidémiques connues au plus fort de la pandémie, mais preuve en est que le covid-19 est loin d'être derrière nous. Par ailleurs, il est également important de noter que le Luxembourg continue toujours de tester plus sa population que les autres pays européens, raison pour laquelle davantage de cas sont également découverts. Le taux de positivité au Grand-Duché est d'ailleurs important, avec 21,3%, soit plus d'un test sur cinq étant positif.

Une surmortalité particulièrement élevée

Enfin, lorsqu'on s'attarde aux données de la surmortalité, on remarque que celles du Luxembourg, pour les données les plus récentes (mai 2023), sont particulièrement élevées. Pour rappel, le terme «surmortalité» fait référence au nombre de décès, toutes causes confondues, mesuré pendant une crise, la pandémie de covid-19 en l'occurrence, par rapport à ce qui pourrait être observé dans des conditions «normales». Le pourcentage de surmortalité est ainsi mesuré en comparant le nombre de personnes décédées au cours d'une période à une base de référence historique des années précédentes, dans une période qui n'a pas été affectée par la pandémie, les années 2016-2019 donc.

Lire aussi :

Au Luxembourg, le stock de vaccins est suffisant en vue d'une nouvelle vague

En mai 2023, le Luxembourg affichait une impressionnante surmortalité de 17,5%, le plus haut taux de toute l'Europe, sachant que la moyenne européenne était de 2,9%. Comment expliquer cette donnée pour le moins interpellante? Le ministère de la Santé avance une piste d'explication. «Le Luxembourg présente régulièrement de fortes variations en taux de mortalité. Ceci est dû à l'effet "petit nombre", c'est-à-dire même une faible variation en nombre absolu, quelques décès en plus par semaine par exemple, génère une grande variation en pourcentage. Ceci n'est pas significatif à court terme, et l'évolution sur plusieurs semaines, voire mois devrait plutôt être considérée. Et à cette échelle de temps, il n'y a rien de particulier n'est à signaler», nous dit-on.

Vers une nouvelle campagne de vaccination

Tout cela n'empêche pas la Santé de continuer à se montrer vigilante en cas de résurgence plus prononcée du virus. «En effet, la surveillance des maladies infectieuses est une responsabilité fondamentale de la Direction de la santé, conformément à ses missions légales. Par conséquent, nous surveillons attentivement la situation et réagissons en conséquence, si nécessaire».

Et concernant une éventuelle nouvelle campagne de vaccination, on apprend qu'un avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) est attendu courant septembre. Celui-ci devra déterminer si un rappel serait nécessaire pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées ou personnes présentant des comorbidités.