Le covoiturage se développe à la frontière luxembourgeoise

La province belge de Luxembourg est souvent considérée, à juste titre, comme le parent pauvre des transports publics en Belgique. Il faut dire que si la province est la plus étendue du plat pays, elle est aussi la moins peuplée. Se déplacer en voiture est malheureusement la seule option disponible pour bon nombre de personnes.

C'est pour cette raison qu'est née l’ASBL «Autostop solidaire en sud-Luxembourg», qui rassemble une douzaine de communes belges. L'association, nouvellement créée, a un objectif bien précis: trouver une alternative à la voiture individuelle. C'est ainsi qu'un système d’auto-stop entre particuliers est sur les rails depuis quelques mois.

Thibaut Vincent, conseiller en mobilité à la Ville d’Arlon et secrétaire de l’ASBL, explique que ce système se traduira par la mise en place d'une application dédiée. «Celle-ci mettra en contact les personnes qui souhaitent se déplacer et les personnes qui disposent d'une voiture dans le but de faire du covoiturage ou encore de l'autostop», dévoile-t-il.

Deux solutions possibles

Concrètement, une personne qui souhaite se déplacer d'un point A à un point B aura deux solutions. «La première, c'est qu'elle pourra se présenter à un arrêt fixe prédéterminé et enregistré dans l'application. Il lui suffira de lever le pouce pour qu'un chauffeur, également renseigné dans l'application, puisse la prendre en charge s'il passe par là. La deuxième solution, c'est que la personne, via l'application, va directement renseigner la destination qu'elle cherche à atteindre et un automobiliste pourra la prendre en charge, moyennant ou non une rémunération».

En effet, à la manière d'un système comme Uber, les chauffeurs devraient être rémunérés une dizaine de centimes par kilomètre parcouru, en plus d'une rémunération fixe d'1,50€ par trajet. Pour financer tout cela, de même que le développement de l'application, le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry a récemment annoncé une aide financière de 162.000€ à l'ASBL Autostop solidaire en Sud-Luxembourg.

Pas de concurrence avec Klaxit

Reste à voir si les travailleurs frontaliers pourront également bénéficier de ce système. Rappelons que ce dernier dispose déjà de l'application de covoiturage Klaxit, plébiscitée et même soutenue par le ministère luxembourgeois de la Mobilité. «Ici, on serait d'abord sur des trajets de courte distance, dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour des communes concernées», précise Thibaut Vincent.

L'application devrait être lancée au printemps 2024. «Dans le futur, si d'autres communes limitrophes, belges, françaises ou luxembourgeoises, veulent se greffer au projet, nous seront ouverts à toutes les demandes».