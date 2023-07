Le crématorium de Hamm va s’agrandir

Share this with email

Bien que la crémation n'ait été assimilée à l'inhumation au Grand-Duché qu'en 1972, il faudra attendre 1995 pour que le crématorium de Hamm entre en service. Outre la dispersion des cendres au «Jardin du souvenir» à Hamm ou dans des cimetières, de plus en plus de communes misent sur des cimetières forestiers régionaux.

Ainsi, le nombre de crémations a également augmenté de manière fulgurante au cours des dernières années. Environ 70% des personnes décédées sont incinérées au Luxembourg. Pour répondre à cette demande croissante, le syndicat intercommunal (SICEC) a confié au bureau d'architectes Perry Weber et partenaires un projet de rénovation et d'extension du crématorium.

Actuellement, il est équipé de deux fours de crémation et dispose d'une salle d'attente, d'une salle de cérémonie de 100 places assises et de deux «Jardins du souvenir» pour la dispersion des cendres.

Douze incinérations par jour

En moyenne, douze personnes sont incinérées chaque jour, soit environ 60 par semaine. En 2018, le premier four a été remplacé, le deuxième four devrait être renouvelé d'ici la fin de l'année. Ainsi, la capacité d'incinération pourrait passer de 60 à 75 personnes par semaine, indique-t-on à Hamm.

Si nécessaire, il est possible d'ajouter des capacités supplémentaires en adaptant les horaires de travail. Les nouveaux fours modernes, qui répondent aux exigences techniques et écologiques, sont plus grands et plus performants et peuvent également accueillir des personnes pesant jusqu'à 350 kilos.

1 / 3 L'extension du crématorium a déjà commencé. © PHOTO: André Feller

2 / 3 L'extension du crématorium a déjà commencé. © PHOTO: André Feller

3 / 3 Le crématorium comptera un bâtiment supplémentaire, relié à la structure existante par un volume en verre. © PHOTO: André Feller







Plus de 720 cérémonies d'adieu par an ont entraîné un manque de place par le passé. Pour remédier à cette situation, le crématorium sera agrandi d'une salle supplémentaire pour les cérémonies et les adieux. Ainsi, jusqu'à trois cérémonies pourront être organisées simultanément si nécessaire.

Le projet d'extension du crématorium de Luxembourg comprend la construction d'un bâtiment supplémentaire relié à la structure existante par un volume vitré qui facilite l'accès aux deux espaces de dispersion au rez-de-chaussée et au deuxième niveau.

L'extension a la même hauteur que le bâtiment principal et offre ainsi une nouvelle entrée au complexe depuis l'Allée des Châtaigniers. En direction du sud-ouest, un auvent marque l'accès de plain-pied au jardin commémoratif supérieur et, en direction du nord-est, une passerelle et un ascenseur extérieur mènent au nouveau jardin commémoratif inférieur.

10,5 millions d'euros jusqu'en 2025

Lors de l'extension, l'aspect du bâtiment existant sera également modifié. L'ancienne façade principale sera transformée, le mur extérieur devenant un mur intérieur. À l'exception de l'ancienne entrée, les ouvertures de ce côté seront fermées afin de préserver l'intimité des pièces adjacentes. L'extension n'a pas seulement un impact sur les espaces publics, mais aussi sur les locaux destinés à l'administration, à la logistique et aux locaux techniques.

Les travaux de rénovation et d'aménagement se dérouleront en plusieurs phases et l'accès à certaines zones pourrait être perturbé à court terme. Les premiers travaux ont d’ailleurs déjà commencé. Les travaux, d'un coût de 10,5 millions d'euros, devraient être achevés d'ici février 2025.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Megane Kambala