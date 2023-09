Le CSV et le LSAP, grands vainqueurs à un mois des élections

Share this with email

La campagne officielle des élections législatives a débuté ce lundi 4 septembre. Pour qui voteraient les électeurs s'ils étaient appelés aux urnes ce dimanche? Selon le dernier sondage national réalisé par Ilres pour le compte de RTL et du Luxemburger Wort, le CSV arriverait en tête avec 28,3% des suffrages si le scrutin avait lieu ce dimanche. Les chrétiens-sociaux ont gagné plus de 5 points dans ce sondage depuis novembre 2022. Le parti de Luc Frieden obtiendrait ainsi, selon les sondages, 19 députés à la Chambre, soit deux sièges en plus que ceux que prévoyait l'enquête d'opinion publiée en avril dernier. Ils perdraient néanmoins deux sièges par rapport à la législature actuelle.

Autre parti qui progresse entre avril et septembre: les socialistes. Si les élections se tenaient ce dimanche, ils recueilleraient 19,8% des suffrages. En avril, Ies intentions de vote pour le LSAP était de 17,9%. Progression certes, mais moins bien que le pic atteint en novembre 2022 dans l'enquête Ilres avec 20,7% de voix assurées. A la Chambre, les socialistes obtiendraient ainsi 13 députés à la Chambre, soit trois sièges de plus que dans la mandature actuelle.

Qu'en est-il du parti de Xavier Bettel? Le DP aurait 17,4% des suffrages si les élections devaient se tenir ce dimanche. Un score assez stable comparé aux derniers mois (18,4% en novembre 2022, 17,1% en avril). A la Chambre, le DP serait représenté par 11 députés. Ils perdraient ainsi un siège par rapport à 2018.

Avec 10,7% d'intentions de vote pour les écologistes, ces derniers auraient 7 députés au Parlement. Ils rateraient ainsi leur objectif de conserver leurs 9 sièges, voire d'en gagner en plus. Le parti Pirates de Sven Clement reste dans une bonne posture à l'approche des élections du 8 octobre par rapport à 2018. Avec 9,9% d'intentions de vote, ils passeraient de deux à cinq députés.

D'après Ilres, l'ADR, avec 6,9% de suffrages, ferait entrer 3 députés au Parlement. Notons que le mouvement politique «Liberté-Fraïheet» lancé par Roy Reding n'est pas pris en compte dans le sondage. Ce dernier a quitté l'ADR en juillet dernier, faisant passer le nombre de députés de son ex-parti de 4 à 3. Le parti de gauche déi Lénk resterait quant à lui à deux députés à la Chambre, avec 5% d'intentions de vote.

Quels partis devraient faire partie du prochain gouvernement?

Comme en juin dernier, les sondés souhaitent voir le LSAP (48%), le CSV (44%, -4 points comparé à la précédente enquête) et le DP (47%, +1 point) au pouvoir. Les écologistes se retrouvent ainsi de nouveau exclus. Seuls 25% (légère progression de 3 points) plaident pour le maintien du parti Déi Gréng au prochain gouvernement.

La progression du CSV rebat désormais les cartes. Selon Ilres, la coalition DP-LSAP-Déi Gréng garderait la majorité avec 31 voix. Si les électeurs votaient ce dimanche, le CSV avec le DP (11 députés) devraient décrocher ensemble 30 sièges. Il ne leur manque ainsi plus qu'une voix pour avoir la majorité et gouverner à deux forces politiques. Vendredi dernier, Luc Frieden a indiqué vouloir former une coalition avec les grands partis et exclure «les partis extrêmes». Concernant les Pirates, il a déclaré «ne pas très bien comprendre leurs positions». Notons que 39% des personnes interrogées plaident pour une coalition à deux. 29% préfèrent une coalition à trois.

Qui souhaiteriez-vous voir devenir Premier ministre?

L'actuel chef du gouvernement Xavier Bettel reste leader avec 34% d'opinions favorables. Il gagne deux points par rapport à la précédente enquête d'opinion. Ses concurrents, Luc Frieden et Paulette Lenert, sont tous les deux en baisse de 2 points dans cette enquête. 21% des sondés souhaitent voir la tête de liste du CSV diriger le prochain gouvernement contre 20% pour la candidate socialiste. Rappelons que l'ancien ministre des Finances était parvenu en juillet à faire un bond de 3 points et à doubler la ministre de la Santé comme principal challenger.

La tête de liste des Verts Sam Tanson reste encore toujours loin derrière avec 5% d'opinions favorables. Elle engrange toutefois un point supplémentaire.

Par ailleurs, 12% des personnes interrogées ne souhaitent aucune de ces quatre têtes de liste, contre 11% en juin. Et dans cette nouvelle enquête, 9% (+1 point) des sondés ne se prononcent pas.