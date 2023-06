Le CSV plaide pour des échanges plus réguliers avec le secteur agricole

Avant même que l'avis complémentaire du Conseil d'Etat ne soit disponible et que le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) ne sache donc si sa loi agricole passera l'obstacle du vote avant la pause estivale, le CSV se montre catégorique: pour les chrétiens-sociaux, ce n'est «pas un grand coup». Mais il s'agit tout de même d'un «compromis qui limite les dégâts» et qui sera «probablement» approuvé, peut-on lire dans un communiqué. De l'avis du CSV, les agriculteurs eux-mêmes ont contribué à ce compromis et à cette limitation des dégâts.

Par exemple, les jeunes agriculteurs qui, début juin, se sont montrés satisfaits des concessions faites par leur ministre de tutelle, que ce soit sur la réglementation de l'ammoniac ou sur la revalorisation du métier, notamment pour les jeunes agriculteurs.

Pour témoigner de leur attachement à l'agriculture et à l'élevage, les deux expertes agricoles du CSV, Martine Hansen et Octavie Modert, se sont rendues mardi à Kehlen, dans la ferme de Cheryl et Jeff Binck. Outre l'espoir d'une entrée en vigueur rapide de la loi, qui doit donner aux agriculteurs une sécurité de planification pour les prochaines années, les deux députées plaident pour un bilan intermédiaire deux ans après l'entrée en vigueur de la législation - y compris les adaptations éventuellement nécessaires.

Durable, innovant, dynamique

Pour que le Luxembourg dispose d'une «agriculture durable, innovante et dynamique», le CSV formule 16 propositions. Le dialogue figure en tête de liste. Les chrétiens-sociaux veulent institutionnaliser la table agricole convoquée il y a un an par le ministre Calude Haagen comme instrument d'échange régulier. Il en découle la demande que les agriculteurs soient davantage impliqués dans le domaine de la protection du climat et de la nature, par exemple lors de l'élaboration d'objectifs nationaux.

En gardant à l'esprit le travail de base des agriculteurs et compte tenu des crises récentes, le principal parti d'opposition se prononce en faveur d'une production alimentaire durable et de la mise en place de chaînes de valeur complètes. Le potentiel de l'agriculture biologique doit être recensé par des analyses de marché et le potentiel de l'agroénergie doit être utilisé à bon escient. Afin de garantir un travail efficace, productif et écologique, il convient d'exploiter les opportunités offertes par la numérisation et de mieux protéger le facteur sol, en tant que base de travail. À cet égard, le CSV estime qu'il faut surtout agir au niveau de la loi sur la protection de la nature et de ses écopoints.

Les compétences du secteur agricole doivent être réunies dans une "Maison de l'agriculture".

Les compétences du secteur agricole doivent être regroupées dans une «Maison de l'agriculture» et un «guichet unique» doit être mis en place pour simplifier les autorisations et les procédures - une idée que les jeunes agriculteurs ont également soulevée récemment lors d'une enquête réalisée en collaboration avec l'Oekozenter. Des conseillers en innovation doivent être mis à la disposition des agriculteurs pour les aider à se réorienter.

Enfin, l'image de l'agriculture doit être entretenue par des campagnes de sensibilisation et des fermes pédagogiques.

Le CSV regrette que le projet de loi agricole ne réponde pas aux besoins des viticulteurs. Comme pistes, le parti d'opposition formule des aides spécifiques pour les murs en pierres sèches ou les vignobles en terrasses, le soutien aux systèmes d'irrigation dans les vignobles, ainsi que «l'augmentation du montant des paiements directs harmonisés».

Les chrétiens-sociaux estiment en outre qu'il est nécessaire d'agir dans le domaine de la commercialisation, où ils demandent une stratégie de marketing nationale et l'intégration dans la stratégie touristique, et dans celui de la réduction de la bureaucratie. Le statut des viticulteurs afin de soutenir les exploitations familiales, épine dorsale de la viticulture locale, est une autre revendication.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol