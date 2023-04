Le CSV retrouve des couleurs pour les élections législatives

Sondage à six mois du scrutin

A six mois des élections législatives, le CSV est le seul parti à progresser nettement dans les intentions de vote, selon le dernier sondage Ilres.

Le CSV peut avoir le sourire. Si les élections législatives se tenaient ce dimanche, le parti chrétien-social obtiendrait 27,1% des voix dans les urnes, selon le dernier sondage Ilres du 18 avril effectué pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL.

Depuis novembre 2020, le CSV était en chute libre dans les sondages. Ce n'est qu'à partir de novembre 2021 que la courbe s'inverse et que le parti de Claude Wiseler connaît une légère remontée dans les enquêtes d'opinion. Selon l'étude effectuée par Ilres, le CSV a bondi de 4,1% entre juin 2022 et avril 2023. Le CSV est le seul parti à connaître une telle progression en près d'un an. Outre les chrétiens-sociaux, les Pirates parviennent également à grappiller quelques points et atteignent la barre des 10% (+0.3 points sur la même période).

Le LSAP perd quelques plumes dans l'enquête. Le parti socialiste avait atteint un pic avec 20,7% d'intention de vote, mais a chuté de -2,8% sur les six derniers mois. Notons que dans cet intervalle, Paulette Lenert s'est officiellement déclarée candidate en janvier dernier aux élections législatives. Sur le plateau de RTL le mercredi 12 avril, la ministre de la Santé s'est dite "prête" à enfiler le costume de Première ministre. Sa candidature doit encore être validée au mois de juillet lors d'un congrès.

Sur les trois dernières années, le LSAP oscille entre les 17 et 19% d'intention de vote. Une variation qui le fait passer, selon les sondages, devant ou derrière le DP. Les socialistes (17,9%) gardent au mois d'avril une légère avance sur le parti libéral (17,1%), mais l'écart gagné en novembre 2022 s'est depuis réduit à peau de chagrin.

Les gains et les pertes à la Chambre

Si les élections devaient se tenir ce dimanche, le CSV resterait le premier parti du pays avec 17 députés, soit deux de plus que lors du dernier sondage publié en novembre. Mais les chrétiens-sociaux auraient cinq parlementaires en moins par rapport à la mandature actuelle. Les socialistes peuvent quant à eux espérer obtenir douze sièges au mois d'octobre, soit deux députés de plus qu'actuellement. Les autres partenaires de la coalition DP et déi gréng perdraient chacun un siège. Les libéraux auraient ainsi 11 sièges et les Verts 8 sièges à la Chambre.

Le nouveau sondage dévoilé par Ilres indique également que six Pirates pourraient être élus au Parlement. L'institut avait déjà indiqué en juin dernier que le parti de Sven Clement serait en capacité de multiplier son nombre de députés par trois. Avec six députés, les Pirates pourraient former un groupe parlementaire à la Chambre. Le nombre de sièges ne devrait en revanche pas évoluer pour l'ADR (4) et déi Lénk (2) par rapport au dernier scrutin.

La coalition actuelle DP-LSAP-déi gréng obtiendrait comme aujourd'hui 31 sièges et décrocherait ainsi à nouveau la majorité. Mais contrairement à 2018, c'est le LSAP qui deviendrait la première force de la coalition, avec douze sièges.

Les personnes interrogées par Ilres ont également placé les socialistes en tête (47% d'opinion favorable) pour qu'ils soient représentés dans le prochain gouvernement. Après le LSAP, suivent le CSV et le DP plébiscités à 42 et 41% pour diriger le pays. Notons que les écologistes sont loin derrière (29%). Les Pirates recueillent quant à eux 17% d'opinion favorable pour faire partie du prochain gouvernement.

Les sondés se prononcent majoritairement (39%) pour le retour d'une coalition menée par deux partis, alors que selon l'enquête d'Ilres, il faudrait au moins trois partis pour obtenir la majorité à la Chambre.

Qui doit devenir le prochain Premier ministre?

Xavier Bettel (DP) figure en tête avec 30% d'opinion favorable. L'actuel Premier ministre ne cache pas son ambition d'être reconduit dans ses fonctions, alors qu'il ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat. Si Paulette Lenert occupe depuis juillet 2020 la place de première personnalité politique préférée des Luxembourgeois, seulement 23% des sondés la verraient bien à la tête du gouvernement.

La troisième place est occupée par la tête de liste du CSV Luc Frieden. L'ancien ministre des Finances, qui fait son retour en politique, a été adoubé par son parti le 1er février dernier. Dans ce sondage, les écologistes figurent une nouvelle fois en queue du peloton. Seuls 6% des sondés verraient bien la ministre de la Culture et de la Justice Sam Tanson devenir Première ministre. Elle avait été nommée candidate unique par son parti le 28 mars dernier.

13% des personnes interrogées disent ne plébisciter aucun des candidats des quatre grands partis et 8% ne se proncent pas. Un quart des sondés ne se montrent ainsi pas intéressés par leurs candidatures.

Que faut-il retenir de ce sondage?

Le CSV reprend des couleurs dans la récente enquête, mais pas assez pour espérer mettre fin à la coalition DP-LSAP-déi gréng. Si les chrétiens-sociaux progressent en intention de vote, ils obtiendraient toutefois cinq sièges en moins à la Chambre que par rapport à la législature actuelle.

Le LSAP au contraire est à nouveau freiné dans son élan en termes d'intention de vote, mais devance légèrement le DP. Les socialistes réussiraient néanmoins à faire mieux au Parlement par rapport à 2018, en gagnant deux sièges supplémentaires. Ils auraient ainsi 12 députés à la Chambre. Enfin, 30% des sondés souhaiteraient voir Xavier Bettel rester Premier ministre et le placent ainsi devant ses concurrents du LSAP, CSV et déi gréng.