Le Danemark réévalue son projet d'«île énergétique» en mer du Nord

Le Luxembourg mise énormément sur l'éolien en mer dans sa quête pour une neutralité climatique. Le pays mise d'ailleurs beaucoup sur le Danemark pour concrétiser cet objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Il y a quelques mois, le ministre de l'Energie Claude Turmes annonçait avoir signé un accord de coopération avec le pays scandinave en vue de créer une île énergétique artificielle en mer du Nord. Cette île sera reliée à des centaines d'éoliennes offshore, de 200 à 600. Il est prévu d'y installer entre 10.000 et 12.000 mégawatts d'éolien pouvant être distribués à plusieurs pays voisins comme la Norvège ou l'Allemagne mais aussi le Luxembourg, en plus du Danemark. Ce projet était estimé, dans un premier temps, à près de 30 milliards d'euros.

Néanmoins, ce mercredi, on apprend que le Danemark va réévaluer son méga-projet d'«île énergétique» à cause de son coût, comme l'a indiqué le gouvernement. «Dans sa forme actuelle, les coûts pour le gouvernement sont trop élevés et les risques trop nombreux», a estimé le ministère de l'Energie dans un communiqué, qui souligne toutefois son attachement au projet.

Un prix jugé «excessif»

D'une superficie de 12 à 46 hectares, elle aurait un coût total estimé à 210 milliards de couronnes (près de 28 milliards d'euros). La part incombant à l'Etat, qui n'avait pas été évaluée jusqu'à présent, dépasserait 50 milliards de couronnes (6,7 milliards d'euros), une somme jugée excessive. «A la lumière des défis financiers, il convient d'explorer les alternatives susceptibles de rendre le projet rentable», a ajouté le ministère mercredi.

Le pays scandinave, souvent balayé par les vents, mise sur l'éolien pour accélérer sa transition verte. En 2021, la production issue d'éoliennes en mer s'élevait à 2,3 gigawatts, selon les statistiques de Green Power Denmark. Récemment, le gouvernement a annoncé son ambition de faire passer sa capacité éolienne à 14 gigawatts à l'horizon 2030.