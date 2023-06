Le départ de l'élue Christine Schweich vers le DP passe mal au LSAP

Le LSAP ne se montre pas très tendre avec Christine Schweich. Et pour cause: l'ancienne tête de liste aux élections communales à Mondercange a annoncé quitter le LSAP pour rejoindre le DP. Christine Schweich, qui occupait également le poste de présidente du LSAP dans la commune, a notamment expliqué ne plus s'identifier à la politique de son parti.

Un score personnel «désastreux»

Dans un communiqué rendu public ce mardi, la section socialiste de Mondercange dit «prendre acte de cette décision». Les socialistes ne manquent pas de rappeler qu'ils ont subi une lourde défaite à Mondercange. Ils y ont décroché, avec Christine Schweich, quatre sièges il y a trois semaines. Le LSAP a ainsi perdu un siège par rapport à la mandature précédente.

«Christine Schweich a perdu plus de 400 voix en tant que tête de liste. Sur le plan humain, nous pouvons comprendre sa déception face à ce mauvais résultat pour notre parti et désastreux pour elle.» Les socialistes regrettent d'avoir appris son départ par la presse et souhaitent que Christine Schweich rende le mandat qu'elle a obtenu le 11 juin dernier au LSAP. Les socialistes fustigent un mépris grossier envers les électeurs.

Selon le LSAP, la trésorière de Mondercange a quitté le parti socialiste parce qu'elle n'a pas été choisie par le LSAP pour figurer sur la liste des candidats du Sud pour les élections législatives. Les socialistes expliquent que sa candidature a été rejetée en «raison de ses mauvais résultats».

Son départ du LSAP renforce la coalition CSV-DP du bourgmestre Jeannot Fürpass (CSV). Le DP passe ainsi de deux à trois sièges. Le CSV a six élus au conseil communal.

