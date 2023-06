Le député ADR Roy Reding acquitté par la Cour d'appel

Fin novembre 2022, le député ADR Roy Reding a été condamné en première instance à une peine d'un an de prison avec sursis et à une amende de 50.000 euros. Lors de la vente d'un bien immobilier à Kirchberg, il aurait dissimulé une décision pénale concernant le bien en question. Il a donc été accusé, entre autres, d'escroquerie.

Transformation sans autorisation

L'homme avait fait appel du jugement. Les juges de la Cour d'appel n'ont pas partagé l'avis du tribunal de district. Ils ont acquitté le député des faits qui lui étaient reprochés. Les motifs écrits du jugement ne sont pas encore disponibles.

Le contexte de l'affaire remonte à plus de dix ans. Reding avait acheté avec l'une de ses entreprises une maison d'habitation à Kirchberg et l'avait fait transformer en un immeuble d'habitation comprenant deux appartements et deux studios. Plus tard, il a aménagé un autre studio au sous-sol à la place de deux caves. Cela s'est toutefois fait sans permis de construire. De plus, le studio n'était pas conforme à la réglementation communale. Ainsi, le plafond était trop bas de dix centimètres pour être utilisé comme habitation.

Roy Reding a alors été condamné à une amende de 50.000 euros en tant que chef d'entreprise. Selon le jugement entré en vigueur en juin 2016, il devait également remettre les caves dans leur état initial dans un délai de six mois.

Ce qu'il n'a apparemment pas fait. Quelques jours avant l'expiration du délai, il a vendu la maison - selon l'accusation, sans informer l'acheteuse du jugement. De plus, lors de la vente, ni l'acheteuse, ni le notaire, ni la banque n'avaient remarqué que l'acte de vente ne mentionnait que quatre unités d'habitation, alors que l'attestation du locataire et le passeport énergétique en mentionnaient cinq.

Déjà lors du procès en première instance, l'acheteuse avait déclaré qu'un intermédiaire lui avait vaguement indiqué qu'une procédure de régularisation était en cours. L'avocate de Roy Reding s'en était alors fait l'écho.

Un pourvoi en cassation est encore possible

L'avocate a souligné que des extraits de courriels prouvaient que l'intermédiaire était bien au courant de la procédure pénale et du jugement. De plus, l'acheteuse n'a pas subi de réel préjudice, selon l'avocate de la défense.

Le jugement de deuxième instance n'est pas encore définitif. Toutes les parties peuvent encore déposer un pourvoi en cassation. Mais devant la Cour de cassation, il ne s'agit finalement plus de la question de la culpabilité. Ce sont plutôt des points formels qui sont au centre de la procédure, par exemple si les procédures ont été respectées et si tous les principes juridiques ont été respectés.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol